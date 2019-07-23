Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı görüntülendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ziyaret etti.
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'dan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, santral inşaatını gezdi.
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