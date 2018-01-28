Geçtiğimiz günlerde Zehra Çilingiroğlu aşkıyla, gündem olan genç işadamı Eray Ölçüm’e ailesinden uyarı geldi. Anne ve babası “Senin Zehra ile değil, kariyerinle anılmanı istiyoruz” diyerek oğullarına rest çekti...
Geçtiğimiz günlerde Zehra Çilingiroğlu aşkıyla, gündem olan genç işadamı Eray Ölçüm’e ailesinden uyarı geldi. Anne ve babası “Senin Zehra ile değil, kariyerinle anılmanı istiyoruz” diyerek oğullarına rest çekti...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.