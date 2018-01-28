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Ailesinden uyarı geldi

Geçtiğimiz günlerde Zehra Çilingiroğlu aşkıyla, gündem olan genç işadamı Eray Ölçüm’e ailesinden uyarı geldi. Anne ve babası “Senin Zehra ile değil, kariyerinle anılmanı istiyoruz” diyerek oğullarına rest çekti...

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:
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Ailesinden uyarı geldiNext

Geçtiğimiz günlerde Zehra Çilingiroğlu aşkıyla, gündem olan genç işadamı Eray Ölçüm’e ailesinden uyarı geldi. Anne ve babası “Senin Zehra ile değil, kariyerinle anılmanı istiyoruz” diyerek oğullarına rest çekti...

Etiketler: Zehra Çilingiroğlu fotoğrafları

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