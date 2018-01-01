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Ailece yeni yıl!

Ünlü isimler yeni yıla aileleriyle birlikte girdi...

Hürriyet Haber
01.01.2018 - 09:32 | Son Güncelleme:
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Ailece yeni yılNext

Sahne, sinema, televizyon ve futbol dünyasının ünlü isimleri yeni yıla aileleriyle birlikte girdiler. Çağla Şıkel'den Ebru Şallı'ya, Pınar Altuğ'dan İsmail Hacıoğlu'na bir çok isim kutlama fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı. İşte dün geceden geriye kalanlar...

Etiketler: yeni yıl , pınar altuğ , ismail hacıoğlu

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