Ailece yeni yıl!

Sahne, sinema, televizyon ve futbol dünyasının ünlü isimleri yeni yıla aileleriyle birlikte girdiler. Çağla Şıkel'den Ebru Şallı'ya, Pınar Altuğ'dan İsmail Hacıoğlu'na bir çok isim kutlama fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı. İşte dün geceden geriye kalanlar...
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