Ahu Tuğba'nın son görüntüsü şaşırttı

Bodrum'da Ahu Tuğba’nın kızı Ahu Anjelik Alajbegu’ya ait olan villaya, kaçak eklentiler nedeniyle 2011’de önce para cezası kesildi, ancak ceza mahkeme kararıyla iptal edildi. Aradan 7 yıl geçtikten sonra Alajbegu’ya aynı nedenden bir kez daha para cezası kesildi.
Bodrum'da Ahu Tuğba’nın kızı Ahu Anjelik Alajbegu’ya ait olan villaya, kaçak eklentiler nedeniyle 2011’de önce para cezası kesildi, ancak ceza mahkeme kararıyla iptal edildi. Aradan 7 yıl geçtikten sonra Alajbegu’ya aynı nedenden bir kez daha para cezası kesildi.
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