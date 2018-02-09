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Ahu Tuğba'nın son görüntüsü şaşırttı

Bodrum'da Ahu Tuğba’nın kızı Ahu Anjelik Alajbegu’ya ait olan villaya, kaçak eklentiler nedeniyle 2011’de önce para cezası kesildi, ancak ceza mahkeme kararıyla iptal edildi. Aradan 7 yıl geçtikten sonra Alajbegu’ya aynı nedenden bir kez daha para cezası kesildi.

Hürriyet Haber
09.02.2018 - 14:13 | Son Güncelleme:
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Ahu Tuğbanın son görüntüsü şaşırttıNext

Bodrum'da Ahu Tuğba’nın kızı Ahu Anjelik Alajbegu’ya ait olan villaya, kaçak eklentiler nedeniyle 2011’de önce para cezası kesildi, ancak ceza mahkeme kararıyla iptal edildi. Aradan 7 yıl geçtikten sonra Alajbegu’ya aynı nedenden bir kez daha para cezası kesildi.

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