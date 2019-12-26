AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte, 2020 AGİ hesaplama tablosu
AGİ 2020 ücretleri, asgari ücret zam oranları açıklamasının ardından netlik kazandı. Evli ve çocuklu olan çalışanlar için daha yüksek ödenecek olan 2020 AGİ ücretleri, bakanlığın komisyonda açıkladığı zam oranları üzerinden hesaplandı. İşte, asgari ücretin içinde yer alacak olan AGİ ücretleri ve 2020 AGİ hesaplama tablosu hakkında detaylı bilgiler
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında yapılacak olan zam oranı belli oldu. Tüm çalışanların eline geçen net maaşlarına ek olarak yatırılacak olan 2020 AGİ ücretleri, asgari ücret tespit komisyonunda belirlenen zam oranları ile belirlenmiş oldu. Peki, çalışanların maaşlarına yansıyacak olan 2020 yılının AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, evli, bekar ve çocuk sahibi çalışanları yakından ilgilendiren 2020 yılının AGİ hesaplama tablosu
2020 YILININ AGİ TUTARI NE KADAR OLDU?
Asgari ücret tespit komisyonunun belirlediği asgari ücret zam oranları ile 2020 yılının AGİ ücretleri de belirlenmiş oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 2020 yılının asgari ücret zam oranları açıklamasının sonrasında belirlenen AGİ ücretleri, kişinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterecek. Peki, çalışanların eline geçen net maaşların üzerine yatırılacak olan 2020 AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, evli, bekar ve çocuklu aileler için AGİ hesaplama tablosu
2020 yılında AGİ tutarı, zam oranlarına göre belirlendi. Evli çocuklu olanların daha fazla ücret alacağı 2020 AGİ için ücretler, asgari ücret zam oranlarına göre belirlendi. Buna göre çalışanların 2020 yılında alacağı zam tutarları şu şekilde olacak;
2020 YILININ AGİ TUTARI NE KADAR OLDU?
Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;
|2020 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|264,82 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|297,92 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|375,17 TL
|Evli, eşi çalışan
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|253,79 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|286,89 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|353,09 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|375,17 TL
2019 YILINDA AGİ NE KADARDI?
Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;
|2019 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|230.22 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|259.00 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|326.15 TL
|Evli, eşi çalışan
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|220.63 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|249.41 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|306.96 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|326.15 TL
Peki, AGİ'den kimler yararlanacak ve kimler yararlanamayacak? İşte, o detaylar...