AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte, 2020 AGİ hesaplama tablosu

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında yapılacak olan zam oranı belli oldu. Tüm çalışanların eline geçen net maaşlarına ek olarak yatırılacak olan 2020 AGİ ücretleri, asgari ücret tespit komisyonunda belirlenen zam oranları ile belirlenmiş oldu. Peki, çalışanların maaşlarına yansıyacak olan 2020 yılının AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, evli, bekar ve çocuk sahibi çalışanları yakından ilgilendiren 2020 yılının AGİ hesaplama tablosu



2020 YILININ AGİ TUTARI NE KADAR OLDU?



Asgari ücret tespit komisyonunun belirlediği asgari ücret zam oranları ile 2020 yılının AGİ ücretleri de belirlenmiş oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 2020 yılının asgari ücret zam oranları açıklamasının sonrasında belirlenen AGİ ücretleri, kişinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterecek. Peki, çalışanların eline geçen net maaşların üzerine yatırılacak olan 2020 AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, evli, bekar ve çocuklu aileler için AGİ hesaplama tablosu



2020 yılında AGİ tutarı, zam oranlarına göre belirlendi. Evli çocuklu olanların daha fazla ücret alacağı 2020 AGİ için ücretler, asgari ücret zam oranlarına göre belirlendi. Buna göre çalışanların 2020 yılında alacağı zam tutarları şu şekilde olacak;



