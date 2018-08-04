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Haberler >Ekonomi>2400 yıllık tarihi var, yeni keşfediliyor... Türkiye'nin bilinmeyen cenneti!

2400 yıllık tarihi var, yeni keşfediliyor... Türkiye'nin bilinmeyen cenneti!

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AA
04.08.2018 - 14:43 | Son Güncelleme:
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2400 yıllık tarihi var, yeni keşfediliyor... Türkiyenin bilinmeyen cennetiNext

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en tanınan yapısı olan Kızkalesi, tarihi dokusu, kendine has yapısıyla dikkati çekerken, denizi, kumu ve güneşiyle de tatilcilerin vazgeçemediği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

Etiketler: Korykos Antik Kenti , turizm , tarih , haberler

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