2400 yıllık tarihi var, yeni keşfediliyor... Türkiye'nin bilinmeyen cenneti!

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en tanınan yapısı olan Kızkalesi, tarihi dokusu, kendine has yapısıyla dikkati çekerken, denizi, kumu ve güneşiyle de tatilcilerin vazgeçemediği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.
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