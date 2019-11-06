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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06 Kasım 2019 - 01:58,

2019'un en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den tek yer listede

Flightsfrom 2019'un en iyi havalimanlarını açıkladı. Listede Türkiye'den bir yer var... Bakın kaçıncı sırada

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1

30- Shenzhen Uluslararası Havaalanı(SZX)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 428

2

29- Xianyang Uluslararası Havaalanı (XIY)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 434

3

28- Münih Franz Josef Strauss Havalimanı(MUC)

Ülke: Almanya

Günlük uçuş sayısı: 437

4

27- Hong Kong Uluslararası Havalimanı (HKG)

Ülke: Hong Kong

Günlük uçuş sayısı: 451

5

26- Mexico City Uluslararası Havaalanı (MEX)

Ülke: Meksika

Günlük uçuş sayısı: 454

6

25- Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı (MAD)

Ülke: İspanya

Günlük uçuş sayısı: 467

7

24- Incheon Uluslararası Havalimanı (ICN)

Ülke: Güney Kore

Günlük uçuş sayısı: 468

8

23- Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı (SVO)

Ülke: Moskova

Günlük uçuş sayısı: 475

9

22- Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri

Günlük uçuş sayısı: 477

10

21- Kunming Airport(KMG)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 484

11

20- Singapur Changi Havalimanı (SIN)

Ülke: Singapur

Günlük uçuş sayısı: 489

12

19- Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı(BKK)

Ülke: Tayland

Günlük uçuş sayısı: 498

13

18- Los Angeles Uluslararası Havalimanı (LAX)

Ülke: ABD

Günlük uçuş sayısı: 501

14

17- Denver Uluslararası Havalimanı (DEN)

Ülke: ABD

Günlük uçuş sayısı: 522

15

16- Londra Heathrow Havalimanı (LHR)

Ülke: İngiltere

Günlük uçuş sayısı: 526

16

15- Frankfurt Havalimanı (FRA)

Ülke: Almanya

Günlük uçuş sayısı: 534

17

14- Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

Ülke: Hollanda

Günlük uçuş sayısı: 540

18

13- Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı (KUL)

Ülke: Malezya

Günlük uçuş sayısı: 549

19

12- Paris-charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

Ülke: Fransa

Günlük uçuş sayısı: 553

20

11- Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı(ATL)

Ülke: ABD

Günlük uçuş sayısı: 571

21

10- İstanbul Havalimanı (IST)

Ülke: Türkiye

Günlük uçuş sayısı: 590

22

9- Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı (DEL)

Ülke: Hindistan

Günlük uçuş sayısı: 597

23

8- Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı (CLT)

Ülke: ABD

Günlük uçuş sayısı: 601

24

7- Tokyo Uluslararası Havalimanı (HND)

Ülke: Japonya

Günlük uçuş sayısı: 609

6- Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı(CGK)

Ülke: Endonezya

Günlük uçuş sayısı: 611

25

5- Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı (PVG)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 611

4- Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı(CAN)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 619

26

3- Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW)

Ülke: ABD

Günlük uçuş sayısı: 732

27

2- Pekin Havaalanı (PEK)

Ülke: Pekin

Günlük uçuş sayısı: 773

28

1- O'Hare Uluslararası Havalimanı (ORD)

Ülke: ABD

Günlük uçuş sayısı: 847

29
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