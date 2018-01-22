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2018’in gelin modasından ilk haberler

Bu yıl evlenmeyi düşünüyorsanız size güzel haberlerimiz var...

Kaynak: Doğan Burda
22.01.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:
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2018’in gelin modasından ilk haberlerNext

Bu yıl evlenmeyi düşünenler için çok güzel haberlerimiz var! Bu sene gelinlikler her zamankinden daha güzel ve çarpıcı. Gelinlik modasında hem farklı dokunuşlar hem de asi duruşlar kendini gösteriyor ve ortaya inanılmaz özgün gelinlikler çıkıyor. İşte bu sezonun gelinlik trendleri arasında en çok dikkat çekenler.

Etiketler: gelinlik , gelinlik modası , 2018 modası

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2018’in gelin modasından ilk haberler

2018’in gelin modasından ilk haberler

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