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2015 yılından sonra çocuğu olanlar dikkat! Başvuru yapıp devletten 600 lira doğum yardımı alabilirsiniz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuğu olanlara doğum yardımında bulunuyor. Birçok vatandaş yeni çocuğunun olmasının heyecanından dolayı başvuru yapmıyor.

Hurriyet.com.tr
27.08.2019 - 10:13 | Son Güncelleme:
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2015 yılından sonra çocuğu olanlar dikkat Başvuru yapıp devletten 600 lira doğum yardımı alabilirsinizNext

Yeni çocuğu olanlara devlet yardımda bulunuyor. Devlet 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş olan çocuklar için ödeme yapıyor. Bu tarihten sonra doğmuş çocuğunuz varsa ve başvuru yapmamışsanız paranızı devletten alabilirsiniz.

Etiketler: çocuk , doğum yardımı , ekonomi , haberler

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