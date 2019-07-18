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Haberler >Ekonomi>2 yıl içinde kaza yaptıysanız dikkat! Değer kaybı tazminatı alabiliyorsunuz

2 yıl içinde kaza yaptıysanız dikkat! Değer kaybı tazminatı alabiliyorsunuz

Kazaya karışan aracın ikinci el piyasa değeri ‘hasarlı’ diye düşüyor. Çoğu kişi farkında bile değil ama bu kayıp sigortadan talep edilebiliyor. İşlem basit, başvuru süresi uzun. Peki hangi yol izlenmeli? İşte merak edilenler...

Hürriyet Haber
18.07.2019 - 09:24 | Son Güncelleme:
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2 yıl içinde kaza yaptıysanız dikkat Değer kaybı tazminatı alabiliyorsunuzNext

Türkiye’de 2018’de toplam 1 milyon 229 bin 364 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 42 bin 832’si maddi hasarlı.

Etiketler: trafik kazası , hasar değer kaybı , sigorta , haberler

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