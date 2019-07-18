Haberler >Ekonomi>2 yıl içinde kaza yaptıysanız dikkat! Değer kaybı tazminatı alabiliyorsunuz
2 yıl içinde kaza yaptıysanız dikkat! Değer kaybı tazminatı alabiliyorsunuz
Kazaya karışan aracın ikinci el piyasa değeri ‘hasarlı’ diye düşüyor. Çoğu kişi farkında bile değil ama bu kayıp sigortadan talep edilebiliyor. İşlem basit, başvuru süresi uzun. Peki hangi yol izlenmeli? İşte merak edilenler...
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