14 yıl önce o gece neler olmuştu

27 yaşındaki Lawrence, başrollerinden birini üstlendiği Red Sparrow filminin basına özel düzenlenen gösteriminde giydiği elbiseyle yıllar önce bir başka genç yıldız adayının giydiği ve tarihe geçtiği o anları akıllara getirdi.
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