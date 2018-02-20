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14 yıl önce o gece neler olmuştu

Genç oyuncu Jennifer Lawrence'ın bu görüntüsü 14 yıl önceki bir efsaneyi yeniden canlandırdı.

Hürriyet Haber
20.02.2018 - 15:52 | Son Güncelleme:
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14 yıl önce o gece neler olmuştuNext

27 yaşındaki Lawrence, başrollerinden birini üstlendiği Red Sparrow filminin basına özel düzenlenen gösteriminde giydiği elbiseyle yıllar önce bir başka genç yıldız adayının giydiği ve tarihe geçtiği o anları akıllara getirdi.

AFP, Reuters, AP

Etiketler: jennifer lawrence , elizabeth hurley , versace

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