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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02 Aralık 2019 - 02:12,

1250 lira taksitle araba! İşte son kampanyalar ve fiyatlar...

2019 yılının bitmesine sayılı günler kala otomotiv şirketleri ellerindeki 2019 model arabaları satmak için kampanyalar düzenlemeye başladı.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
1

Sıfır araba almak isteyenler için süre kısalıyor. Yıl sonu gelmesi nedeniyle sıfır otomobillerde büyük kampanyalar ve indirimler gerçekleştiriliyor.

2

Kamu bankalarının uyguladığı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 faiz avantajıyla sıfır araba almak mümkün hale geldi. Faiz avantajı 31/12/2019 tarihinde sona eriyor.

3

Ayrıca hurda indirimi ile 15 bin liraya kadar daha ucuza da araba alabilirsiniz.

4

2020 yılının gelmesine az bir süre kala arabaların fiyatlarında bir miktar yükseliş beklentisi ortaya çıktı. Bazı markalar 2020’yi beklemeden 3 ile 7 bin lira arasında zammı 1 Aralık itibariyle uygulamaya başladı.

5

İşte sıfır ve ucuza alınacak arabalar

Volkswagen Polo 1.0

Düz vites

112 bin 900 lira

6

Citroen

30 bin liraya 12 ay vadede yüzde 0 faiz

50 bin liraya 12 ayda yüzde 0.59 faiz

7

Toyota Corolla

1.6 Vision düz vites 127 bin 100 lira

50 bin liraya yüzde 0.69 faiz oranı ve 36 ay vade

Toyota Yaris 1.0 Life 100 bin 500 lira

8

Fiat Egea 1.4 Fire 74 bin 450 lira

31 bin 100 lira peşin, ayda 2 bin lira ödeme, 24 ay vade

9

Renault Symbol 1.0 SCe

87 bin 650 lira

10

Opel Corsa 1.2 Essentia düz vites 100 bin 600 lira

40 bin lira, 12 ay yüzde 0 faiz ile aylık 3.333 lira ödeme

11

Ford Fiesta, Ford Focus

77 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz aylık ödeme 6 bin 416 lira

12

Honda Civic 1.6 düz vites

127 bin 900 lira

13

Nissan Micra 1.0 IG-T düz vites 108 bin 900 lira

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T otomatik vites 174 bin 900 lira

50 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz

14

Dacia Sandero Ambiance 1.0 SCe

85 bin 900 lira

15

Mitsubishi 1.2 Intense CVT 109 bin 900 lira

50 bin lira peşin, 1250 lira taksitle

16

Skoda Fabia 1.0 TSI otomatik

125 bin 400 lira

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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