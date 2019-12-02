1250 lira taksitle araba! İşte son kampanyalar ve fiyatlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sıfır araba almak isteyenler için süre kısalıyor. Yıl sonu gelmesi nedeniyle sıfır otomobillerde büyük kampanyalar ve indirimler gerçekleştiriliyor.
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Kamu bankalarının uyguladığı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 faiz avantajıyla sıfır araba almak mümkün hale geldi. Faiz avantajı 31/12/2019 tarihinde sona eriyor.
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Ayrıca hurda indirimi ile 15 bin liraya kadar daha ucuza da araba alabilirsiniz.
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2020 yılının gelmesine az bir süre kala arabaların fiyatlarında bir miktar yükseliş beklentisi ortaya çıktı. Bazı markalar 2020’yi beklemeden 3 ile 7 bin lira arasında zammı 1 Aralık itibariyle uygulamaya başladı.
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İşte sıfır ve ucuza alınacak arabalar
Volkswagen Polo 1.0
Düz vites
112 bin 900 lira
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Citroen
30 bin liraya 12 ay vadede yüzde 0 faiz
50 bin liraya 12 ayda yüzde 0.59 faiz
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Toyota Corolla
1.6 Vision düz vites 127 bin 100 lira
50 bin liraya yüzde 0.69 faiz oranı ve 36 ay vade
Toyota Yaris 1.0 Life 100 bin 500 lira
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Fiat Egea 1.4 Fire 74 bin 450 lira
31 bin 100 lira peşin, ayda 2 bin lira ödeme, 24 ay vade
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Renault Symbol 1.0 SCe
87 bin 650 lira
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Opel Corsa 1.2 Essentia düz vites 100 bin 600 lira
40 bin lira, 12 ay yüzde 0 faiz ile aylık 3.333 lira ödeme
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Ford Fiesta, Ford Focus
77 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz aylık ödeme 6 bin 416 lira
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Honda Civic 1.6 düz vites
127 bin 900 lira
13
Nissan Micra 1.0 IG-T düz vites 108 bin 900 lira
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T otomatik vites 174 bin 900 lira