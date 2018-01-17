Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>12 bin liraya aldı! 120 bin lira harcadı...

12 bin liraya aldı! 120 bin lira harcadı...

Amasya’da yaşayan Mustafa Göç, İstanbul’dan 12 bin liraya satın alıp yaklaşık 10 katı harcama yaptığı otobüsü ciğerciye dönüştürdü.

İHA
17.01.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:
1 / 9
12 bin liraya aldı 120 bin lira harcadı...Next

4 ay önce 2004 model belediye otobüsünü ailesinin de desteğiyle dekore ettirip plan ve proje tasarımıyla gerekli izinlerini aldıktan sonra Amasya Akbilek Mahallesi'ndeki evinin önüne getirten evli ve 2 çocuk babası Mustafa Göç, ‘Ciğerimin Köşesi’ adını verdiği ekmek teknesi için yaklaşık 120 bin TL harcadı.

Etiketler: ciğerci , Otobüs , Restoran , restorasyon

En Yeni Foto Galeriler

Sağlığınız için mutlaka tüketmeniz gereken 11 mor yiyecek

Sağlığınız için mutlaka tüketmeniz gereken 11 mor yiyecek

12 bin liraya aldı! 120 bin lira harcadı...

12 bin liraya aldı! 120 bin lira harcadı...

Kapsüllerin içinde çok lüks bir hayat var!

Kapsüllerin içinde çok lüks bir hayat var!

Adriana ile Metin evleniyor mu?

Adriana ile Metin evleniyor mu?

Fena yakalandılar

Fena yakalandılar

Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi

Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Cenk'in yerine...

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Cenk'in yerine...

Bu şehirlerde yaşamak cep yakıyor! Türkiye'den de 5 şehir listede...

Bu şehirlerde yaşamak cep yakıyor! Türkiye'den de 5 şehir listede...

Erdoğan'ın katıldığı 'Kut'ül Amare' dizisinin tanıtımından fotoğraflar

Erdoğan'ın katıldığı 'Kut'ül Amare' dizisinin tanıtımından fotoğraflar

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri