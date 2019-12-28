Haber Giriş: 28 Aralık 2019 - 11:00,
11 numara o gece dereceye giremedi ama... Şöhret beklemediği yerden geldi
Onlar da yaşıtları gibi sıradan genç kızlardı. Sonra bir yarışmaya katıldılar ve hayatları değişti. Hem de belki hiç düşünmedikleri kadar...
"11" numaralı genç kız o gece Türkiye güzeli seçilmek için podyuma çıktı. Heyecanlı ve umutluydu da... Ama beklediği olmadı. O gece değil Türkiye Güzeli seçilmek dereceye bile giremedi. Fakat şöhret ona hiç beklemediği yerden geldi.
HÜRRİYET ARŞİV
Onlar da yaşıtları gibi sıradan genç kızlardı. Sonra bir yarışmaya katıldılar ve hayatları değişti. Hem de belki hiç düşünmedikleri kadar... Türkiye güzellik yarışmasına katılan ve dereceye girseler de girmeseler de hayatları değişen o taçlı güzeller şimdi nerede ne yapıyorlar? Sizin için derledik.
HÜRRİYET ARŞİV
1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, her zaman gündemde oldu ama adı hiçbir zaman dedikoduya karışmadı. Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evli olan Onan, magazin dünyasının en gözde çiftlerinden.
Bu yarışma için Almanya’dan gelen Gülsevim Bozar birinci seçildi, ancak bu yarışmanın getirdiği nimetlerden aynı yarışmada ikinci seçilen Nefise Karatay ve üçüncü olan Ceyda Düvenci faydalandı. Aynı yıl yapılan Miss Turkey’in birincisi ise Çağla Şıkel oldu.
Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan Jülide Ateş, haber sunuculuğuna damgasını,1990 yılında Türkiye güzeli seçilmesiyle vurmaya başladı.
Diğer güzellerden farklı olarak kendisini müzik ya da podyum yerine çok farklı bir kulvarda göstermeyi seçen Ateş, uzun yıllar ulusal kanallarda haber bültenleri sunarak büyük başarı yakaladı.
1991 Türkiye Güzeli Türkiye güzeli seçilen Defne Samyeli de, tıpkı Ateş gibi haberciliği seçti. Arka arkaya iki yıl boyunca Türkiye güzellerini haber spikeri olarak karşılarında gören izleyiciler bu duruma alışmakta zorlansa da, başarılı sunumu ve güzelliğiyle Defne Samyeli kendisini ve işini sevdirmeyi başardı.
Meltem Doğanay, 1985 Türkiye Güzeli seçildiğinde 15 yaşındaydı. Menekşe gözleriyle dünyaca ünlü oyuncu oyuncu Elizabeth Taylor’a benzetilen Doğanay, bu benzerlikten yola çıkarak, ‘Menekşe Gözler’ ismiyle bir albüm bile hazırlamıştı. Ancak zaman diğer güzellere tanıdığı şansı Doğanay’a tanımadı.
2005 Türkiye Güzeli Hande Subaşı, Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği ‘Güneşi Gördüm’ ve Kızsız Adam Hayrettin Karaoğuz ile oynadığı ‘Gelecekten Bir Gün’ filmleri ile karşımıza çıktı.
1983 yılı, Güneş ve Bulvar gazetelerinin ayrı ayrı düzenlediği yarışmalara sahne oldu. Güneş gazetesinin birincisi Neşe Erberk, Bulvar’ınki ise Hülya Avşar seçilmişti. Ancak Avşar, başından bir evlilik geçtiği ortaya çıkınca tacını geri vermek zorunda kalmıştı. Bugün üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen ikisi de adından söz ettirmeyi başarıyor.
Birincilik tacının tek başına bir kariyer sağlayamadığının bir diğer kanıtı ise Meltem Hakarar. 1988 yılında Türkiye güzeli seçilen Hakarar’ın kariyerinde bir dergide genel yayın yönetmenliği, ulusal bir kanalda halkla ilişkiler müdürlüğü ve televizyon programı yapımcılığı yer alıyor. 2000 yılında işadamı Avi Behar’la evlenen Hakarar, 2003’te boşanmıştı.
Özlem Yıldız, 1996 yılında Türkiye Güzeli yarışmasına katıldı. Ancak o gece hayallerini gerçekleştiremedi. Dereceye giremedi, yarışmadan taçsız ayrıldı. Ancak yine de o gece onun kaderini değiştirdi. Sunucu olarak TV'de kariyer yapmaya başladı. Bir dönemin en gözde yarışma sunucularından biri olan Yıldız bir süredir sakin bir hayat sürdürüyor.
Milenyum’un ilk Türkiye güzeli Yüksel Ak oldu. Yarışmada kazandığı başarıyı modellik yaparak değerlendiren Ak, manken Şenol İpek ile evlendi. Bu evliliği sürdüremeyen manken, 2009’da İzmirli iş adamı Osman Rimer ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Şimdi İzmir'de iki çocuğu ve kocasıyla mutlu ve sakin bir hayat sürüyor.
Hollanda doğumlu Azra Akın, 2002 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra aynı sene bu unvanına bir de dünya güzeli sıfatını ekledi. Kariyerini manken olarak başlatan Akın, sonra da oyunculuğa geçiş yaptı. Azra Akın, şu sıralar Edirne'deki çiftlik evinde oğlu Demir'i büyütüyor...
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