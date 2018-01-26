Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>108 kiloluk bikini modeli

108 kiloluk bikini modeli

Güzelliğin kuralları da yıllar içinde değişiyor. Çok eskiden "bir dirhem et bin ayıp örter" mantığıyla balık etli görünüme sahip kadınlar güzel sayılırken çok yakın bir geçmişte, neredeyse kemikleri sayılacak kadar zayıf olan kadınlara güzel sıfatı yakıştırılıyordu. Güzelliğe ilişkin kriterleri belirleyen moda dünyasında bu anlayış son yıllarda tamamen değişti desek yanlış olmaz.

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:
1 / 28
108 kiloluk bikini modeliNext

Artık her yerde incecik modellerle birlikte balık etli, hatta ondan biraz daha fazla kilolu modelleri görmek sıradan bir hale geldi. İşte Sports Illustrated'ın geleneksel bikini sayısı da bunun yeni örneklerinden biri. 1.80 cm boyunda ve tam 108 kilo olan Hunter McGrady, birçok modelin poz vermeyi hayal ettiği, birçoğunun da poz verdikten sonra kaderinin değiştiği Sports Illustrated Bikini Özel Sayısı için bir kez daha kamera karşısına geçti.

Fotoğraflar: Hunter McGrady Instagram 

Etiketler: hunter mcgrady , sports illustrated , bikini özel sayısı

En Yeni Kelebek Galeriler

108 kiloluk bikini modeli

108 kiloluk bikini modeli

Doğum günü kutlaması diye gitti ama... Güzel oyuncu neye uğradığını şaşırdı!

Doğum günü kutlaması diye gitti ama... Güzel oyuncu neye uğradığını şaşırdı!

Fenerbahçeli Van der Wiel'in eşi 'yok artık' dedirtti

Fenerbahçeli Van der Wiel'in eşi 'yok artık' dedirtti

Dubai'ye kaçtı

Dubai'ye kaçtı

Ünlü derginin sayfalarında photoshop skandalı

Ünlü derginin sayfalarında photoshop skandalı

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah evlendi!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah evlendi!

Arda ile Aslıhan dini nikah kıydı!

Arda ile Aslıhan dini nikah kıydı!

Demet Akalın ve ailesi tatilden döndü! 'Üç valiz Hira’nın'

Demet Akalın ve ailesi tatilden döndü! 'Üç valiz Hira’nın'

Eski hanımlar kulübü

Eski hanımlar kulübü

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri