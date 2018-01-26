108 kiloluk bikini modeli

Güzelliğin kuralları da yıllar içinde değişiyor. Çok eskiden "bir dirhem et bin ayıp örter" mantığıyla balık etli görünüme sahip kadınlar güzel sayılırken çok yakın bir geçmişte, neredeyse kemikleri sayılacak kadar zayıf olan kadınlara güzel sıfatı yakıştırılıyordu. Güzelliğe ilişkin kriterleri belirleyen moda dünyasında bu anlayış son yıllarda tamamen değişti desek yanlış olmaz.
Artık her yerde incecik modellerle birlikte balık etli, hatta ondan biraz daha fazla kilolu modelleri görmek sıradan bir hale geldi. İşte Sports Illustrated'ın geleneksel bikini sayısı da bunun yeni örneklerinden biri. 1.80 cm boyunda ve tam 108 kilo olan Hunter McGrady, birçok modelin poz vermeyi hayal ettiği, birçoğunun da poz verdikten sonra kaderinin değiştiği Sports Illustrated Bikini Özel Sayısı için bir kez daha kamera karşısına geçti.
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