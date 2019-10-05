0,49 faiz oranlı taşıt kredisi hangi araçlarda geçerli?

0,49 faiz oranlı taşıt kredisi, sıfır araç alımlarında geçerli olacak. Binek araçlarda 50 ila 120 bin lira arasında geçerli olacak olan krediler, ticari araçlarda ise 72 ila 500 bin lira arasında geçerli olacak. Peki, taşıt kredisi hangi araçlarda geçerli olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde geçerli olmaktadır. Yerli üretimi desteklemek amacıyla sadece Türkiye'de üretim yapan firmaların araçlarına sağlanan bu imkan, binek araçlar için 50 ila 120 bin lira arasında değişirken, ticari araçlarda ise 72 ila 120 bin lira arasında yer almaktadır.
|Araç Tipi (0 KM)
|Kredi Tutarı (TL)
|Vade (Ay)
|Faiz Oranı (Aylık)
|Binek Araçlar
|50 bin-120 bin TL
|18-36
|%0,49-%0,69
|Ticari Araçlar
|72 bin-500 bin TL
|30-60
|%0,49-%0,69
Kampanya 01 Ekim ile 31 Aralık 2019 tarih aralığında geçerli olacak.
Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, BMC, Otokar, Mercedes