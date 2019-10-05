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0,49 faiz oranlı taşıt kredisi hangi araçlarda geçerli?

Sıfır araç alımında taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte tüketiciler, bankaların kredi imkanlarını araştırmaya başladı. 0,49 ila 0,69 arasında değişin taşıt kredisi imkanı, Türkiye'de üretilen sıfır araçlar için geçerli olacak. Peki, taşıt kredisi hangi araçlar için kullanılabilecek? İşte, 0,49 faiz oranlı taşıt kredisi geçerli olan araçlar ve detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
05.10.2019 - 12:03 | Son Güncelleme:
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0,49 faiz oranlı taşıt kredisi hangi araçlarda geçerliNext



0,49 faiz oranlı taşıt kredisi, sıfır araç alımlarında geçerli olacak. Binek araçlarda 50 ila 120 bin lira arasında geçerli olacak olan krediler, ticari araçlarda ise 72 ila 500 bin lira arasında geçerli olacak. Peki, taşıt kredisi hangi araçlarda geçerli olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler 

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde geçerli olmaktadır. Yerli üretimi desteklemek amacıyla sadece Türkiye'de üretim yapan firmaların araçlarına sağlanan bu imkan, binek araçlar için 50 ila 120 bin lira arasında değişirken, ticari araçlarda ise 72 ila 120 bin lira arasında yer almaktadır.

Araç Tipi (0 KM)Kredi Tutarı (TL)Vade (Ay)Faiz Oranı (Aylık)
Binek Araçlar50 bin-120 bin TL18-36%0,49-%0,69
Ticari Araçlar72 bin-500 bin TL30-60%0,49-%0,69


Kampanya 01 Ekim ile 31 Aralık 2019 tarih aralığında geçerli olacak. 

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, BMC, Otokar, Mercedes

Etiketler: taşıt kredisi faiz oranları , haberler

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