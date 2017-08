Friends ile gurur duyuyorum

Oyuncu yeni sitcom’u “Man with a Plan”de eşi işe döndükten sonra çocuklarının bakımını üstlenen bir babayı canlandırıyor.

LeBlanc, son olarak ünlü İngiliz otomobil programı “Top Gear” ekibine katılmış, esprili mizacı ile Chris Evans’tan sonra programa taze kan getirmişti. 25’inci sezonda “Top Gear” için yeniden yollara düşen yıldız, bu programın izleyicisiyle ise ekranlarda 2018 baharında buluşacak.

Ünlü oyuncuyla, yeni dizisini konuşmak için Los Angeles’ta buluştum.

* “Man with a Plan”deki başrolünüzün, izleyicinin gözünde sizi 12 yıl boyunca “Friends’te canlandırdığınız Joey’den kopararak, dönüştürücü bir role sahip olacağını düşünüyor musunuz?

- Joey’den sonra beş-altı yıl televizyondan uzaklaştım ve babalık görevime odaklandım. Yeterince para kazanmıştım ve çalışmak zorunda değildim. Emekli olabilirdim fakat bir gün David Crane ve Jeffrey Klarik aradı ve akıllarında bir dizi fikri olduğunu söylediler (Episodes) ve düşünmeden “Tamam” dedim. Yazar olarak her ikisine de büyük inancım var, “Friends”teki deneyimimden çok şey öğrendim. Öncelikle, uzun bir aradan sonra geri dönmek zordu. Sonrasında, izleyicisi olmayan ve kahkahalar duymadığınız, tek kamera oynadığınız bir setten (Episodes), canlı izleyicisi olan ve birden fazla kameraya oynadığım (Man With a Plan) bir sete geçtim, bu da hayli zordu.



* Nasıl oluştu bir aile sitcom’u fikri?

- Canlı izleyicisi olan ve çoklu kamera sistemine sahip bir dizi fikrim daha önceden de vardı. Artık bir babayım, neredeyse 50 yaşına geldim, bir aile sit-com’u kulağa iyi geliyordu. Pek çok fikir üzerinden gittik, çok sayıda yazar ile bir araya geldim ancak beni en çok etkileyen Jackie ve Jeff Filgo oldu. 1 yıl önce bebek bakıcıları olmadan Paris’e tatile gidiyorlar ve bu tatilde fark ediyorlar ki, meğer çocukları birer küçük canavar! Buradan bir senaryo çıkacağını düşünüyorlar... Biz bir araya geldikten sonra senaryoyu yazdılar, okuduğum anda “Tamam, bunu hemen yapalım!” dedim.



* Kendi hayatınızdaki babalık deneyiminizin dizideki karakterinizde geliştirici bir payı oluyor mu?

- Diziyi yazan ben değilim ancak yazarlarla konuları tartışıyoruz. Karakteri canlandırma zamanı geldiğinde kendi hayatımla çeşitli paralellikler kuruyorum. Senaryoda yer alan durumları, kendi deneyimlerim üzerinden neyin komik olabileceğini düşünerek canlandırıyorum.









DİZİNİN BAŞARISI YAZIM GÜCÜNE BAĞLI



* Uzun ömürlü kariyerin sırrı nedir sizce? “Friends”ten sonraki zamanlarda, o dönemde sahip olduğunuz kariyeri bir daha hiç yakalayamayacağınızı düşündüğünüz anlar oldu mu?

- Oldu elbette... Joey’den sonra uzun bir ara verdiğimde, emin değildim. 1 sene ara vermeyi planlıyordum, 1 yılın sonunda kendimi çok iyi hissettim. Sonra 1 yıl, 1 yıl daha... Altı yıl geçti. Bu sürecin sonunda işe geri dönmek istiyor muydum, bilmiyordum. Bu süreç boyunca masama pek çok iş geldi ama hiçbirinden emin olamadım. “Friends”in yazarları çok kuvvetliydi. Bu nedenle David Crane ve Jeffrey Klarik, “Episodes” dizisi için beni aradığında işe dönüp dönmemekle ilgili uzun uzun düşünmedim bile, biliyordum ki o iyi bir dizi olacaktı. Bir dizinin iyi olup olmaması senaryo ve hikaye yazımının gücüyle doğru orantılı.



* “Friends” hâlâ ikonik bir dizi, bunun hayatınızdaki etkisi ne oldu?

- Belirli bir süre insanlar sizi o çerçevenin dışında göremiyor, bir rolle fazlasıyla bütünleşmiş oluyorsunuz. “Bundan sonra hep aynı tür karakterleri canlandıracaksın” gibi cümleler de çok duydum. Fakat ben “Friends”te yer almış olmaktan son derece gururluyum. Hakkımda “Joey diye seslenilmek istemiyor” gibi haberler çıktı. Aksine, beni istediğiniz zaman Joey diye çağırabilirsiniz! Ben, 10 yıl boyunca ikonik bir dizinin içinde yer aldım ve birlikte geçirdiğimiz tüm zamanlar için minnettarım. Harika zamanlar geçirdim, çok şey öğrendim ve pek çok insanı mutlu ettik! Dünyanın farklı yerlerine yaptığım seyahatlerde yanıma gelerek “O dönem annem kanserle mücadele ediyordu ve beni tek mutlu eden şey Friends’ti” gibi cümleler işittim.



Liza Snyder ve Matt LeBlanc, “Man With a Plan”da birlikte rol alıyor.



HAYATIMDA İLK DEFA İNDİRİM MAĞAZASINA GİTTİM

* “Friends”in başarısını sırrı neydi?

- Hiçbir zaman güncel konulara değinmedik, politikaya girmedik, hayatımızda her daim yeri olan arkadaşlık, güven, sevgi ve aile gibi konuları işledik. Ve böyle bir şeyin bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum, bundan asla kaçmaya çalışmıyorum.



*“Friends”ten sonra altı yıl boyunca neler yaptınız?

- Seyahat ettim, ailemle vakit geçirdim... Çalıştığımda yapamadığım ve 12 yıl boyunca biriktirdiğim her şeyi yaptım. Hayli uzun bir listeydi! Tüm bunları yaptıktan sonra bir çiftlik sahibi oldum.

Orada çok vakit geçirdim. Şimdi bunu söyleyince garip olacak ama... Hayatımda ilk defa Target’a (Amerika’da çok iyi bilinen büyük bir indirim mağazası) gittim. Genel olarak bu dönemde hayatla yeniden bağ kurdum diyebilirim.

Doktora gittim, check-up yaptırdım, işte bilirsiniz, sürekli ertelediğimiz şeyler...

Küçük kızıma at binmeyi öğrettim, kamp kurmaya gittik, motosikletlerle ilgilendim, annemi daha çok görmeye gittim, annem beni görmeye daha çok geldi...

Annem ve kızımla olan ilişkimi sağlamlaştırdım. Bugün harika bir bağ var aralarında, bu süre içinde bu bağın sağlamlaşmasını izlemek harikaydı...