Filmlerin içinde gördüğünüzde şok olacağınız gizli mesajlar
Sinema tarih boyunca mesaj vermek, propaganda yapmak ve hatta gizli mesajları beynimize işlemek için kullanılmıştır. Tamam, aşağıda vereceğimiz örneklerin böyle uç hedefleri yok. Ancak yine de gördüğünüze oldukça şaşıracak ve filmi tekrar izleyip o sahneyi yakalamak isteyeceksiniz.
Kutsal Hazine Avcıları / Raiders of the Lost Ark, 1981
Harrison Ford’un başrollerinde oynadığı dönemin en iyi macera filmlerinden biri olan Kutsal Hazine Avcıları gizemli ve tarihi yapılar arasında geçiyor. Ancak Yönetmen Spielberg’in Harrison Ford’a güzel bir sürprizi bulunuyor. Filmin bir sahnesinde hiyerogliflerin arasında bulunan aktörden gözlerini alıp duvar yazılarına odaklandığınızda Star Wars’un droidleri R2-D2 ve C-3PO’nun hiyerogliflere nakşedildiğini görüyorsunuz. Gerçek bir şakacı!
The Matrix Reloaded / 2003
Verdiği mesajların ve göndermelerin tek başına bir külliyat olacağı Matrix filminde Trinity ve Morpheus’un kullandığı arabanın plakasında DA203 yazıyor. Bu gönderme ise İncil’den bir alıntı. Daniel 2:03 ayeti diyor ki; “Bana sıkıntı veren bir rüya gördüm ve bunun ne anlama geldiğini bilmek istiyorum.”
Otomatik Portakal / A Clockwork Orange, 1971
Stanley Kubrick’in kült filmlerinden biri olan Otomatik Portakal’ın bir sahnesinde yönetmenin yine kendi filmi olan 2001: Uzay Yolu Macerası’na göndermesi bulunuyor. Alex bir plak mağazasına giriyor ve kısa bir süre üzerinde 2001 yazan bir plak görüyoruz. Kendi kendine eğleniyor Kubrick.
Breaking Bad / 2008-2013
Uğruna nice uykusuz geceler çekilen, tırnaklar yiyilen kült dizi Breaking Bad’de öyle bir ayrıntı var ki, diziye bir kez daha aşık oluyorsunuz. Hatırlarsanız Walt ilk uyuşturucu işine girdiğinde pantolonunu çıkarıyordu ve o meşhur beyaz donuyla kalıyordu. Dizinin finalinde o pantolonun hala çölün ortasında olduğunu görüyoruz. Aradan 5 yıl geçmiş ama o ayrıntı unutulmamış.
Tron / 1982
Walt Disney’in en sevdiği şeylerden biri de araya kendi karakterlerinden birini sıkıştırıvermek. Ancak bu defa gerçekten yüzyılın en ilginç yerleştirmesini yapmışlar. Tron efsanesinin başlangıcındaki ilk filmde gemilerin kocaman bir Mickey Mouse silüeti üzerinde süzülüşünü izliyoruz. Başrollerinde Jeff Bridges’in olduğu filmin en ilginç sahnelerinden biri olduğuna şüphe yok.
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