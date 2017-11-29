Filmlerin içinde gördüğünüzde şok olacağınız gizli mesajlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
29.11.2017 - 11:28, Son Güncelleme:

Filmlerin içinde gördüğünüzde şok olacağınız gizli mesajlar

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Filmlerin içinde gördüğünüzde şok olacağınız gizli mesajlar

Sinema tarih boyunca mesaj vermek, propaganda yapmak ve hatta gizli mesajları beynimize işlemek için kullanılmıştır. Tamam, aşağıda vereceğimiz örneklerin böyle uç hedefleri yok. Ancak yine de gördüğünüze oldukça şaşıracak ve filmi tekrar izleyip o sahneyi yakalamak isteyeceksiniz.

Kutsal Hazine Avcıları / Raiders of the Lost Ark, 1981

 Harrison Ford’un başrollerinde oynadığı dönemin en iyi macera filmlerinden biri olan Kutsal Hazine Avcıları gizemli ve tarihi yapılar arasında geçiyor. Ancak Yönetmen Spielberg’in Harrison Ford’a güzel bir sürprizi bulunuyor. Filmin bir sahnesinde hiyerogliflerin arasında bulunan aktörden gözlerini alıp duvar yazılarına odaklandığınızda Star Wars’un droidleri R2-D2 ve C-3PO’nun hiyerogliflere nakşedildiğini görüyorsunuz. Gerçek bir şakacı!

Filmlerin içinde gördüğünüzde şok olacağınız gizli mesajlar

The Matrix Reloaded / 2003

 Verdiği mesajların ve göndermelerin tek başına bir külliyat olacağı Matrix filminde Trinity ve Morpheus’un kullandığı arabanın plakasında DA203 yazıyor. Bu gönderme ise İncil’den bir alıntı. Daniel 2:03 ayeti diyor ki; “Bana sıkıntı veren bir rüya gördüm ve bunun ne anlama geldiğini bilmek istiyorum.”

Filmlerin içinde gördüğünüzde şok olacağınız gizli mesajlar

 

Otomatik Portakal / A Clockwork Orange, 1971

 Stanley Kubrick’in kült filmlerinden biri olan Otomatik Portakal’ın bir sahnesinde yönetmenin yine kendi filmi olan 2001: Uzay Yolu Macerası’na göndermesi bulunuyor. Alex bir plak mağazasına giriyor ve kısa bir süre üzerinde 2001 yazan bir plak görüyoruz. Kendi kendine eğleniyor Kubrick.

Filmlerin içinde gördüğünüzde şok olacağınız gizli mesajlar

Breaking Bad / 2008-2013

 Uğruna nice uykusuz geceler çekilen, tırnaklar yiyilen kült dizi Breaking Bad’de öyle bir ayrıntı var ki, diziye bir kez daha aşık oluyorsunuz. Hatırlarsanız Walt ilk uyuşturucu işine girdiğinde pantolonunu çıkarıyordu ve o meşhur beyaz donuyla kalıyordu. Dizinin finalinde o pantolonun hala çölün ortasında olduğunu görüyoruz. Aradan 5 yıl geçmiş ama o ayrıntı unutulmamış.

Filmlerin içinde gördüğünüzde şok olacağınız gizli mesajlar

 

Tron / 1982

 Walt Disney’in en sevdiği şeylerden biri de araya kendi karakterlerinden birini sıkıştırıvermek. Ancak bu defa gerçekten yüzyılın en ilginç yerleştirmesini yapmışlar. Tron efsanesinin başlangıcındaki ilk filmde gemilerin kocaman bir Mickey Mouse silüeti üzerinde süzülüşünü izliyoruz. Başrollerinde Jeff Bridges’in olduğu filmin en ilginç sahnelerinden biri olduğuna şüphe yok.

Filmlerin içinde gördüğünüzde şok olacağınız gizli mesajlar

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