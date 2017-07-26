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Feyza ile her şey yolunda

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kutsi, 4 yıl aradan sonra yepyeni bir albümle müzikseverlerle buluşuyor. “Mavi” adlı albümdeki 8 parçada imzası da bulunan Kutsi ile müziğini, onunla başa baş yürüttüğü oyunculuğu ve tabii ki Feyza Çıpa ile ilişkisini konuştuk.

Sinem VURAL
26 Temmuz 2017 - 15:06:00

4 yıl aradan sonra müziğe döndünüz. Bu dönemde oyunculuk mu ağır bastı yoksa pop müziğe mesafeli miydiniz?

- 4 yıl süresince zaten repertuvar çalışması yaptım. Biraz daha ince eleyip sık dokuduk. 22 şarkı vardı ve bunlardan 8’ini diğer albüm için ayırdık. Bu albüme 14 parça koyduk. Pop müziğe, müziğe mesafeli olmam mümkün değil, çünkü ben müzik aşığı bir adamım. Oyunculuk, hayatıma müzikten sonra girdi ve o da çok keyifli bir ortam. Zevkli bir iş. Sürekli yeni şeyler öğretiyor. Mesela son dizim “Kalbimdeki Deniz”de rolüm gereği atlarla çok iç içe oldum ve binicilik yapmaya başladım.

“Mavi”deki 8 şarkı size ait. Bu kadar üretken birinin neden ara verdiğini anlamak zor. Nasıl bir süreç geçirdiniz?

- 4 yıl neden ara verdim ben de bilmiyorum. Aslına bakarsanız 4 yıl süresince de güzel konserler yaptık. Dizi müzikleri çalıştım, düetler çalıştım. “Kırgın Çiçekler” dizisine “Söz Konusu Aşk” şarkısını verdim, Zara ile “Aşıklar Şehri”nde düet yaptım. İkisi de çok iyi tepkiler aldı. Projeler hâlâ devam ediyordu.

Üretkenlikte sıkıntı yok demek ki...

- Üretim hâlâ devam ediyor. Gerçekten müziği çok seviyorum. Albümü hazırlarken de muhteşem bir süreç geçirdik. Selim Çaldıran, Sezgin Gezgin, Yazgın Kaçak, İrfan Özata, Mert Ekren, Yıldız Tilbe, Altan Çetin, Candar Köker gibi değerli müzisyenlerle çalıştık.

Feyza ile her şey yolunda

IZAELİ KLİPTE GÜZEL BİR DURUŞ SERGİLEDİ

Sevenlerinizin ilk tepkileri ne oldu?

- Albüm çıkar çıkmaz çok güzel mesajlar gönderdiler. Bütün parçaları ince eleyip sık dokumaları beni mutlu etti. Slow bekliyorlardı, çok güzel 3-4 slow şarkı hediye ettim onlara. “Yapma Dedim Sana”dan sonra büyük ihtimal “Masallar”a klip gelecek.

Çıkış şarkısı “Yapma Dedim Sana”nın klibinde Brezilyalı model Izaeli ile kamera karşısına geçtiniz. Izaeli ile diyaloğunuz nasıldı?

- Gayet güzel bir duruş sergiledi, çok güzel fotoğraf verdi. Tülay İbak yönetmenliğinde çekilen bir klip. Konsepti çok iyiydi bana kalırsa... “Mavi”ye de uygundu. Enerjisi bol, yüksek ve parçaya göre bir klip çekimi oldu.

Bu albümle hayatınızda yeni bir sayfa açtığınızı söyleyebilir miyiz?

- Her albümde müzik adına yeni sayfalar açılıyor. Gerçekten öyle... Albümlerimi sound’undan bestesine, okumasından stüdyo çalışmasına her detayıyla çok titiz yürütüyorum. Bir önceki albümleri aratmamaya çalışıyorum. Parçaların bir yerlere gelmesini hedefliyorum.

Feyza ile her şey yolunda

HER İLİŞKİDE İNİŞ ÇIKIŞLAR OLUR

Feyza Çıpa ile birlikteliğiniz devam ediyor. Ama sürekli evliliğe yanaşmamanız nedeniyle ayrılıp barıştığınız haberleri çıkıyor. Bunların ne kadarı gerçeği yansıtıyor? Çünkü biz daha önce evlilik teklifi haberlerinizi de okumuştuk.
- Her ilişkide olduğu gibi inişler çıkışlar oluyor ama ilişkiyi kalıcı kılan şey de saygı, sevgi ve anlayış. Biz bunu çok iyi başarıyoruz. Şu anda her şey çok şükür yolunda.

Ceylin ve Lila isminde iki kızınız var. Kız babası olmak nasıl? Ne gibi sorumlulukları var?
- 2 tane prensesim var. Onlar için her şeyin en güzeli olsun diye ben elimden geleni yapıyorum. Diyaloglarımız çok iyi.

Yeterince görüşebiliyor musunuz?

- Yoğun iş tempomdan dolayı çok sık görüşemiyoruz... Onlar Bodrum’a taşındılar. Buradaki işlerimi ayarladığım an koşa koşa yanlarına gidiyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantık Sorusuyla İmtihan - Sarı Mikrofon

 

 

Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 11:30:03
Etiketler: Kutsi , Feyza Çıpa , röportaj
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