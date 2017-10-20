Fazilet Hanım ve Kızları 19. bölüm 2. fragmanı: Hazım Bey artık yok

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümü için geri sayım sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. İlk fragmandan kısa bir süre sonra yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları 19. bölüm 2. Fragmanında dikkat çeken ayrıntılar var. Yeni bölümde Hazım Bey’in vefatı konakta bomba etkisi yaratıyor. Öte yandanHazan ve Yağız, gerçeğin peşinde sürüklenirken, Sinan ise kendi içindeki fırtınaya doğru sürükleniyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hazan’ın elinde Yağız’a ait gazete kupürleriyle Sinan’a yakalanması, iki kardeşi dönüşü olmayan bir gerilimin parçası haline getirir. Sinan ve Yağız, gazete haberleriyle ilgili gerçeğin peşindeyken yalıya gelen acı haber deprem etkisi yaratır. Egemen yalısı ölüm acısıyla alt üst olur. Egemen kardeşler için babalarının ölümünü kabullenmek kolay olmayacaktır. Yalıyı saran yas, mirasın açıklanmasıyla birlikte yerini büyük bir kaosa bırakır. Ece’nin hamileliği Egemen kardeşlerin üzerine bomba gibi patlarken, Hazan ve Yağız’ın hamilelikle ilgili kapıldığı şüpheler olayların raydan çıkmasına sebep olur.
Hazan ve Yağız, gerçeğin peşinde sürüklenirken, Sinan ise kendi içindeki fırtınaya doğru sürüklenmektedir. Hazan, Yağız ve Sinan arasında dile getirilmeyen gerilim giderek tırmanırken, yalının sakladığı sırlar birbir ortalığa saçılmak üzeredir.
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