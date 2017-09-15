Fazilet Hanım ve Kızları 14. bölüm yeni sezon fragmanında Hazan gerçekleri öğreniyor

Ekranların herkes tarafından beğeni kazanan dramatik dizisi Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Kendini bir anda ağır bir yüzleşmenin ortasında bulan Hazan, hayatının en gurur kırıcı gecesinin mimarının Sinan olduğunu artık öğrenmiştir. Ortaya çıkan gerçek Hazan’ın kalbini paramparça ederken, Sinan için de çok yıkıcı olur. İstemeden de olsa gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olan Yağız’ın karşısında, bir değil iki enkaz vardır ve Yağız enkazı toplamak zorundadır. Hazan ne kadar dirense de, kalp acısıyla kıvranırken başucunda Yağız’ı bulur.



Sinan, pişmanlık ve suçluluk duygusuyla, hayatında ilk kez doğru olanı yapmayı seçerken, öfke ve acının esir aldığı Hazan, ilk kez savaşmayı değil, acıya teslim olup kaçmayı seçer. Hazan, yaşadığı hayal kırıklığından kaçıp, kendi yoluna gitmeye kararlıdır. Ne var ki, Yağız’ın attığı sürpriz bir adımla, Hazan için bütün yollar Egemen kardeşlere çıkar. Yağız, Sinan ve Hazan kendi karmaşaları içinde savrulurken, yalıdaki sürpriz gelişme alınan tüm kararları, atılan tüm adımları ve hepsinin planlarını tepe taklak etmek üzeredir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sinan gerçeği söylemek için tüm cesaretini toplamışken Nil’in intiharı her şeyi altüst eder. Gerçeği öğrenen ve küplere binen Yağız ve Sinan’ın hesaplaşması sert olur.



Yağız, attığı sürpriz adımla dengeleri değiştirir. Hazan şüphenin pençesindeyken Fazilet ise Ece’yle ilgili bambaşka bir gerçekle yüz yüze gelir. Ece’nin hamileliği, Fazilet’i en büyük kabusuyla karşı karşıya getirirken, Fazilet’in kızını kurtarmak için girdiği yol, sadece Ece’nin değil, Egemen ailesinin de hayatını değiştirmek üzeredir.



Yasin öfkesine yenilip geri dönüşü olmayan bir hata yaparken, Ece, hayatının en zor seçimiyle başbaşadır. Aynı anda Hazan ise kendi seçiminin bedelini ödemek zorundadır.