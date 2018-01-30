Farah Zeynep Abdullah albüm hazırlığında

FARAH Zeynep Abdullah’ın son dönemde canlandırdığı tüm karakterler müzikle bağlantılı. “Unutursam Fısılda”yla başlayan serüven daha sonra birçok filmde şarkı söylemesiyle devam etti. En son Cem Yılmaz’ın “Arif V 216”sında Ajda Pekkan şarkıları yorumlayan Abdullah, yeni dizisi “Gülizar”da ise şarkıcılık hayalleri kuran genç bir kadın olarak izleyici karşısına çıkıyor. Sadece şarkı söylemekle kalmayan ve kendi şarkı sözlerini de yazan oyuncu, artık bunları paylaşma zamanının geldiği fikrinde: “Fazla şey birikti. İlk başta neden paylaşayım ki diye düşünüyordum ama geçen yıl birden kararımı değiştirdim. Kaç kişi dinler önemli değil, paylaşmak istiyorum. Aslında buna albüm demek doğru mu ondan da emin değilim. Beş şarkılık, küçük bir şey olabilir. Bu konu üzerinde çalışmaya başladım. Acelem olmadığı için tadına vara vara yapmak istiyorum.”







İlk öpücük yarım kaldı

Ünlü oyuncu, röportajda çocukluk aşkından bugününe birçok soruyu da yanıtladı: “İlk âşık olduğumda 13-14 yaşındaydım. Platonik başladı. Bir gün onu aradım, ‘Senden hoşlanıyorum ama herhangi bir karşılık beklemiyorum’ dedim. İlk öpücük dersen... Yazlıktaydık, Avşa’da. Popüler bir çocuk vardı, gece onunla kumsalda bir sandalın yanında oturuyorduk, tam öpüşecekken arkadan annemin sesini duydum. Avaz avaz bağırıyordu, öpücük yarım kaldı. Şu an ise hayatımda kimse yok, rahatım.”