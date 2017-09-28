Falımda 'alyans' çıktı, düğün mü var!

Uluslararası platformlarda tüm fal türlerini sunacak bir site olarak tasarlandığı için, adını İngilizcede We tell fortune (size geleceği anlatıyoruz) ifadesini çağrıştıracak ve Türkçe’deki kahve falına gönderme yapacak şekilde Tellwe olarak markalaşan dijital platformu da bünyesinde bulunduran Mutlucu Dijital İnteraktif Projelerin Genel Müdürü Demet Kütükçü Safçı ile kahve falındaki simgelerin peşine düştük.

Türk kahvesi ve kahve falının sizin hayatınızdaki yeri ve önemi nedir?

Türk kahvesi lise yıllarından beri düzenli olarak ve keyifle içtiğim tek kahvedir. Özellikle gençliğin enerjisiyle olsa gerek, her kahve fincanından geleceğe ilişkin bilgiler alma hevesini hiç unutmam. Dört-beş arkadaş hemen her gün en az birimizin falına bakardık. Belki de görsel gücümün yüksek olması bu dönemleri eğlenceli kılıyordu. Şimdilerde de kahvaltının ardından suyu, çikolatası yanında, bir acı kahve muhakkak içilir bizim evde… Ardından Tellwe dijital platformumuzda falımıza baktırırız. Kahvenin adının bile dünyaya bu topraklardan yayılması bence atlanılmaması gereken bir konu. Belli ki kanımıza işlemiş.

Kahve falı sözlüğü hakkında bilgi alabilir miyiz?

Kahve falı sözlüğünü başlangıçta Tellwe dijital platformumuzla bağlantılı, tanıtım amaçlı bir sözlük (cep kitabı) olarak düşünmüştük. Sonrasında derinleştirerek, piyasaya çıkardık. Gördüğü ilgiden çok memnunuz.

Ne demişler ‘Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister kahve bahane’. Değeri tescillenmiş bir kültürün parçası olan kahve falı tam olarak tarihi net olmamakla birlikte 18.yüzyıl civarında kayıtlanıyor. Günümüzde özellikle kadınlar arasında hatırı sayılır bir yere sahip. Muhakkak çevremizde faldan anlayan gönül gözü açık birileri olmuştur.

Olmasa da yıllardır Tellwe’nin falcıları tarafından internet üzerinden özenle fal bakan falcılarımız var. Bu küçük sözlük ise ben bir şeyler görüyorum ama bunların anlamlarını bilmiyorum diyen fal sevdalıları için hazırlandı. Bu sözlük ile kendinize ve arkadaşlarınıza fal bakabilir, tadı damağınızda kalan kahve sohbetlerine bir başka boyut katabilirsiniz.

Kahve falı sözlüğü bir sözlük formatında, harflere göre gidiyor. Başlangıç olan A harfinde bizi bekleyen simgeler ve anlamlarından birkaç örnek verebilir misiniz?





Kahve falında A harfi: İsmi, soyadı, yahut yaşadığı yerin A harfi ile başladığı veya içinde en az bir tane A harfi bulunan kişi ile karşılaşacağınız manasına gelir. A harfinin bir kişiyle karşılaşılacağına işaret etmesi, özellikle fincanın taban kısmının ortasında veya fincanın üst kenarlarında görüldüğü durumlarda geçerlidir. Ayrıca fal baktıran kişinin özellikle iş hayatında yeni bir başlangıca imza atacağının kanıtıdır ve bu başlangıcın gerçekleşebilmesi için fal baktıran kişinin kısa süre de olsa zor günler geçireceği anlamı çıkar.

Ada: Umudunuzu kestiğiniz ve hiç beklemediğiniz bir paraya kavuşacaksınız. Ada ve gölü falda ayırt etmek zordur. Şeklin içi telveliyse ada, içi boşsa göldür. Ada hane içine yakınsa kişisel hürriyetinize, uzak ise iş hayatında özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz.

Aile: Sevindirici, pozitif haberler alacaksınız. Bir yakınınızın evlilik ya da çocuk haberini alabilirsiniz. Bir tatil planı veya görüşmek istediğiniz kişilerin yanınızda olacağı müjdesini almanız mümkün.

Alyans: Sevdiğiniz kişi güzel bir haberle belki de evlenme teklifiyle geliyor. Evlilik sembolü olan alyans falda çıktığında sadece evlilik değil, olumlu, şanslı bir durumun da habercisi olmaktadır. Bu aşk, hayatınızda yaşayacağınız romantik bir anın habercisi olarak algılanabilir.

Sözlüğün sonu olan Z harfine geldiğimizde bizi neler bekliyor?





Kahve falında Z harfi görmek, içinde Z harfi geçen bir kurumda işe başlama ihtimaline işarettir. Eğer maddi anlamda son zamanlarda zorluk yaşıyorsa, adında Z harfi olan bir arkadaşının yardımıyla sıkıntının çözüleceğinin de işaretidir. Harf fincanın dibindeyse bu durum kişinin uzun zamandır planlama konusunda problem yaşadığı bir konuda, yakın bir arkadaşının desteğiyle başarı elde edeceğine işaret eder. Z harfi karmaşık bir ilişkinin de olur yolunu bulacağının işaretidir. Harf fincanın ortasındaysa bu durumda falı bakılan kişinin çok yakın bir arkadaşıyla basit bir meseleden ötürü ihtilafa düşeceğine işarettir.

Zarf: Uzun zamandır ihmal ettiğiniz biri sizden haber bekliyor. Zarf, sosyal ilişkilerinize biraz daha önem vermeniz gerektiği konusunda uyarırken, birinden ummadığınız bir anda rahatsız olacağınız bir haber alacağınızı da söyleyebilir.

Zeytin: İyi niyetli birisiyle tanışacaksınız, hazır olun. Barışın sembolüdür, küs olanların barışacağı anlamına gelir. Zeytin, sizden küçük birisiyle yaşamış olduğunuz bir sorunun çözüleceği ve manen rahatlayacağınız anlamına gelmektedir.

Zurna: Sevineceğiniz haberler alacaksınız, hazır olun. Zurna, düğüne veya çok büyük bir kutlamaya işarettir. İçinde bulunacağınız kalabalık bir topluluk veya katılacağınız aile toplantısında mutluluğu ve neşeyi simgeler.