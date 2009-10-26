FalcÄ± bildi!

Sergen YalÃ§Ä±n, "Galatasaray takÄ±m deÄŸil, 4-1 biter" diye buyurmuÅŸtu.Â Â ÂÂ "Total futbol" manyaÄŸÄ± FourFourTwo ekibi bile "Alex oynarsa FenerbahÃ§e alÄ±r" diye fetva vermiÅŸti.Â Bizim matbuatÄ±n "MaÅŸallah" dediÄŸi 40 gÃ¼n yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, Galatasaray'Ä±n bu maÃ§Ä± kazanacaÄŸÄ± inancÄ±na kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m.Â KafamÄ± bulandÄ±ran tek ÅŸey, Milliyet Gazetesi'nin astroloÄŸu Hakan KÄ±rkoÄŸlu'nun yazÄ±sÄ±ydÄ±.
Ä°skender Baydar yazÄ±yor
Â KÄ±rkoÄŸlu, Saat 20:19'dan sonra FenerbahÃ§e'nin daha akÄ±cÄ± ve sonuÃ§ alabileceÄŸi hareketlere giriÅŸebileceÄŸini sÃ¶yleyebiliriz" diyordu.Â MaÃ§, saat kaÃ§ta baÅŸlayacaktÄ±?Â 20:00'de...Â Alex'in ilk golÃ¼ kaÃ§Ä±ncÄ± dakikada geldi?Â 12'nci dakikada...Â HerÅŸey normal seyretse "20:19'u iÅŸaret eden" Hakan KÄ±rkoÄŸlu yanÄ±lacaktÄ±.Â Ama, maÃ§ geÃ§ baÅŸladÄ±. Ve gol, 20:19'u az geÃ§e geldi.Â Bitmedi...Â Hakan KÄ±rkoÄŸlu, yazÄ±sÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru "21:12'den sonra, Ã¶zellikle son dakikalarda gelebilecek goller sonucu etkileyecek" demiÅŸti.Â O da oldu.Â Bundan sonra RÄ±dvan'Ä± dinleyip kupon yapan taÅŸ olsun.Â Milliyet'in Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Tayfun DevecioÄŸlu ve Fanatik'in Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Necil Ãœlgen'e aÃ§Ä±k Ã§aÄŸrÄ±:Â TahminleriÂ sevgili Hakan yapsÄ±n...Â Ne de olsa ilk yarÄ±/ikinci yarÄ± sonucunu bile veriyor...Â + + +Â Gelelim maÃ§a...Â Bir GalatasaraylÄ± olarak lafÄ±Â fazla uzatacak deÄŸilim.Â MaÃ§Ä±n en etkili hareketi Emre'den geldi.Â HenÃ¼z 1'nci dakikada Milan Baros'u biÃ§erek Galatasaray'Ä± bitirdi.Â Ya da Galatasaray daha sahaya Ã§Ä±karken bitmiÅŸti.Â Ä°lk yarÄ±Â tamamlanÄ±rken GalatasaraylÄ± oyuncularÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± faul sayÄ±sÄ± sadece 4'tÃ¼.Â FenerbahÃ§eliler ise 10'u Ã§oktan devirmiÅŸti.Â Sahada savaÅŸmayan bir aslan vardÄ±.Â Ve kural Ã§ok basit:Â SavaÅŸmazsan kazanamazsÄ±n.Â YÃ¶netime aÃ§Ä±k Ã§aÄŸrÄ±:Â Bu takÄ±ma transfer istiyoruz.,Defensa "TecrÃ¼be"yi alÄ±n...ÂÂ Orta sahaya "HÄ±rs" ÅŸart.Â Forvete "Ä°nanÃ§" lazÄ±m.Â Haldun ÃœstÃ¼nel bir de kelepir "Ruh"Â bulursa iÅŸ biter.Â + + +Â Dip not:Â Galatasaray'Ä±n Seyrantepe projesini diline dolayÄ±p, FenerbahÃ§e'nin AtaÅŸehir yaÄŸmasÄ±nÄ± gÃ¶rmezden gelen FenerbahÃ§eli yazarlarÂ yaz'A'maz; biz atlamayalÄ±m.Â ÅžiÅŸeler, lazerler...Â BakalÄ±m Federasyon ne yapacak?Â CezayÄ± KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±na keserse, bu Ã¶dÃ¼l olur benden sÃ¶ylemesi.Â Federasyon bu iÅŸe artÄ±k bir dur demeli.Â Derbide suÃ§ iÅŸleyen bedelini derbide Ã¶demeli. + + +Â Bir not daha...ÂÂ www.hurriyetmax.com yayÄ±nda...Â Oraya da bekleriz.