Eva Dedova kimdir, kaç yaşındadır?

Eva Dedova (d. 22 Şubat 1992) Kazakistan doğumlu Rus asıllı Türk oyuncu. Eva Dedova Taldykorgan, Kazakistan'da büyüdü. BKM'de yer aldıktan sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar programında rol aldı. Kavak Yelleri dizinin son sezonunda Öykü Akyol karakterini canlandırdı.

Daha sonra 2011 yılında Kavak Yelleri dizisine dahil oldu ve Öykü karakterini canlandırdı. 2012 yılında Yalan Dünya dizisinde kısa bir rol aldı. 2013'te Azeri yazar Elçin Efendiyefin aynı adlı romanından uyarlanan Mahmut ile Meryem filminde Aras Bulut İynemli ile başrolu paylaştı. Eva Dedova 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisinde Tatya rolü ile izleyici karşısına çıktı. Oyuncu şimdilerde Babam ve Ailesi dizisinde rol almaktadır.

Mehmetçik kut'ül-amare dizisindeki Victoria karakteri

23 yaşında, İngiliz İstihbaratı’nın İstanbul’daki casuslarından biridir. Görünen mesleği öğretmenlik olan Victoria, zeki, kurnaz ve güzelliği sayesinde birçok erkekten istediğini alabilen biridir.

Eva Dedova'nın verdiği bir röportajdan dikkat çeken notlar

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?

- Oyuncu olmamın nedenlerinden biri her mesleği yapmak istememdi. Psikolog olurdum muhtemelen ki eğitimini de alıyorum bir yandan.

Sizin takip ettiğiniz bir dizi var mı?

- “Babam ve Ailesi”ni izliyorum tabii ki (gülüyor). En sevdiğim diziler arasında ayrıca “Mr. Robot” var. Rami Malek inanılmaz bir performans sergiliyor orada.

Peki en beğendiğiniz oyuncular kimler diye sorsam?

- Türkiye’de en sevdiğim oyunculardan biri Erdal Beşikçioğlu. Umarım bir gün onunla aynı projede buluşma fırsatı bulurum.

RESiM YAPIYOR VE FOTOĞRAF ÇEKiYORUM

Ece karakteri kendi markasının ürünlerini tasarlayıp satıyor, sizin böyle bir uğraşınız var mı?

- Yok, ben yağlıboya resim yapıyorum, ayrıca fotoğraf çekiyorum. Ama bunlar da ticari amaçla yaptığım şeyler değil. Sadece hobilerim.

Dizi çekimlerinden arta kalan zamanlarda neler yapıyorsunuz?

- Arkadaşlarımla bir arada olmaya çalışıyorum. Spor yapıyorum. Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi de çok severim.