Ev ekonomisine katkı pekmez

Üzümün her çeşidinin yetiştiği Manisa’nın verimli topraklarında kırsal mahallelerde pekmez yapımı devam ediyor. Kış aylarında kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan pekmezi doğal yollarla saatlerce süren bir zahmetin ardından etraftaki yüzlerce arıya aldırış etmeden odun ateşinde kaynatan kadınlar bir yandan ev ekonomilerine büyük katkı sağlarken diğer yandan da hem çocuklarını okutuyor hem de evlendiriyor.

Pekmez içinde protein, mineraller, magnezyum, fosfor ve demir ihtiva eder. Kan dolaşımını dengeleyen ve düzenleyen pekmez karaciğer rahatsızlıklarının tedavisi aşamalarında da destekleyici bir rol üstlenir. Bir çorba kaşığı pekmezin önemli miktarda antioksidan ve manganez içerir. İçerdiği zengin miktarda demir, vücudun enerji depolamasına yardımcı olur, demir ayrıca kanda sağlıklı bir şekilde oksijen taşınması için çok gerekli bir maddedir.

Yunusemre ilçesine bağlı Türkmen Köyünde yıllardır pekmez yaparak ev ekonomisine katkı sağlayan Fatma Samanlı kendi üzüm bağlarından kestikleri siyah üzümlerden bu yıl 4 ton pekmez yaptığını belirtti. Yaklaşık 2 aydır pekmez yaptığını kaydeden Samanlı, bağdan kestikleri üzümleri makinede ezdikten sonra kazanlarda mayalanmaya bıraktıklarını ve son olarak da ocakta kaynatarak pekmez yaptıklarını söyledi. Samanlı, “Çektiğimiz zahmete göre gelirimiz de iyi. Pekmezimize talep de var. Gelip alan da var, İzmir’e, Manisa’ya ve Aliağa taraflarına da gönderiyoruz. 2 aydan beri 4 tona yakın pekmez yaptık. Yavaş yavaş uğraşarak yapıyoruz” dedi.