Erkeklerle duyguları hakkında konuşabilmenin 7 yolu

GÜVENİLİR OLUN

Konumuz erkekler olsa da bu durum sadece erkekler için geçerli değildir; bu durum her insan için geçerlidir. Eğer karşınızdaki erkeğin size duygularından bahsetmesini istiyorsanız; gerçek ve güvenilir bir ortam yaratın. İçten ve derin duygulara sahip olduğunuzu karşıya hissettirin.

EŞİT DAVRANIN

Burada konumuz erkeklerin duyguları hakkında konuşmak olunca, durum rehberlikten çok paylaşımdır. Tabii ki her insan akıl isteyebilir fakat bu durum özelinde düşünürsek, yani duygular hakkında konuşulmak isteniyorsa karşıdaki insana eşit şartlarda olduğunuzu hissettirmelisiniz. Rehberlik etmeyi ve kınamayı bırakmalısınız.

DOĞRULAYIN

İnsan yüksek bir bilince sahip olabilir fakat var olan duruma karşı olağan bir durum olarak onaylanmak isteyebilir. Doğrulanmak aynı zamanda 'Benim için çok önemlisin' demenin farklı bir yoludur. Bu şekilde güven içerisinde iletişim kurulur.

GÜÇLÜ SORULAR SORUN

Erkeklerin duyguları hakkında konuşmasını istiyorsanız onlara güçlü sorular sormaya çalışın. Fakat bu sorular savunma mekanizmasını devreye sokmasın, ne demek istediğini tam olarak açığa çıkarsın ve evet-hayır gibi kısır cevaplar vermesine sebep olmasın.

ISRARCI BİR İLETİŞİM BENİMSEMEYİN

Konuşmanızı ve sorularınızı yumuşak bir şekilde başlatın. Çok ısrarcı ve sert bir iletişim, asıl konuşmak istenenin konuşulmamasına sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca iletişim esnasında kesinlikle yargılamayın.

ÇEŞİTLİLİĞİ KULLANIN

Eğer konuşma esnasında iletişim istenmeyen noktalara doğru yol alıyorsa, bir süre dinlenerek farklı bir konu ile devam edebilirsiniz. Gerginlik kaybolduktan sonra hafif bir şekilde asıl konuyu tekrardan gündeme getirebilirsiniz.

DOĞRU ZAMANI SEÇİN

Yukarıdaki önerilerimize uymanız durumunda duygular hakkında basitçe konuşabilirsiniz. Fakat doğru zamanı seçmeyi kesinlikle unutmayın. İletişimi gerçekleştireceğiniz zaman, her ikinizin de dikkatinizin dağılmadığı ve sıkışık bir zaman olmamasına özen gösterin.