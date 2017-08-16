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Erkeklerin bir türlü anlamadığı 8 kadın cümlesi

Hey erkekler, biliyoruz devreleriniz kadın dili karşısında yanıyor çoğu zaman... Sadece biraz empati, biraz bilgi, biraz da deneme yanılma yöntemiyle ezberleyebileceğiniz bu dil, çoğu zaman hayati önem taşır. İşte 8 maddeyle, kadınların size yana yakıla anlatmak istediği asıl düşünceleri...

Irmak KİBAR
16 Ağustos 2017 - 11:16:00

Eğitim hayatınız boyunca pek çok dili öğrenmek zorunda kaldınız. İngilizce'yi, Almanca'yı hatta Fransızca'yı bile söktünüz yeri geldiğinde. Ama en önemli detayı atladınız. Aynı dili konuşuyor olsanız da sevgiliniz, karınız size kendinizi başka bir gezegenden geliyormuşsunuz gibi hissettirdi çoğu zaman. 

BOŞUNA DEMEMİŞLER KADINLAR VENÜS'TEN ERKEKLER MARS'TAN DİYE...

Kadınların erkeklere kıyasla daha karmaşık ve duygusal bir yapıya sahip olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bazen hissettiklerinin tam tersini söyleyip, size ters köşe yapar; bazen de bambaşka bir konudan dem vurup, asıl duymak istediklerini sizden alana kadar stratejik bir harekat başlatırlar. Bu nedenle size 8 maddede kadınların asıl niyetini gözler önüne seren, tipik kadın dilini deşifre edeceğiz ki artık CV'nize ekleyeceğiniz bir yabancı dil daha olsun...

 

1. YOK BİR ŞEY İŞTE...

Erkeklerin bir türlü anlamadığı 8 kadın cümlesi

Bu cümleyi kuran kadının kafasını kurcalayan zirilyon tane şey vardır aslında. Bir şey olsa iyi... Size düşen o şey(ler)in ne olduğunu anlamak için kafa patlatmak. Kadınlar bu cümleyi kurmadan size pek çok ipucu bırakır, felaketlerin yaklaştığına ve ayağınızı denk almanıza dair.  Kısa cümleler kuran kadınlardan korkun beyler.

 

2. BU KIYAFET BENİ ŞİŞMAN MI GÖSTERDİ?

Erkeklerin bir türlü anlamadığı 8 kadın cümlesi

Bu soru cümlesinin doğru tercümesi 'Sence çirkin miyim?' dir. Aman ha tongaya düşmeyin. Cevabınız her zaman 'Hayır! olsun. Bizden söylemesi...

 

3. ÜŞÜYORUM GALİBA...

Erkeklerin bir türlü anlamadığı 8 kadın cümlesi

"Üstün ince, bu kılıkla dışarı çıkılır mı, hadi eve gidelim" gibi cümlelerle lütfen sevgilinizin kafasından geçen romantizm hayallerini yıkmayın. Sıkı sıkı sarılın bakın nasıl da bir anda üşümesi geçecek, sevgi kelebeğine dönüşecek.

 

4. AÇ DEĞİLİM BEN YAA...

Erkeklerin bir türlü anlamadığı 8 kadın cümlesi

Tabii ki de aç o kadın! Burada söylemeniz gereken şey: "Çok zayıf ve güzelsin zaten, patlat bir hamburger, soslu makarna hayatım. Sen yemeyeceksin de kimler yiyecek". Tabii dozunu kaçırmamak ve sevgilinizin içinde uyuyan devi uyandırmamak da çok önemli bu noktada.

 

5. YAPTIĞIN HATAYI AFFEDİYORUM AMA...

Erkeklerin bir türlü anlamadığı 8 kadın cümlesi

Bu cümle yaptığınız hatanın boyutuna göre kadının şiddet ve intikam eğiliminde değişkenlik gösterir. Hatanız ufak da olsa büyük de olsa, kadın her türlü bunun acısını sizden fitil fitil çıkartacak, kanını yerde bırakmayacaktır. O nedenle bu cümleyi hiç duymamakta fayda var. 

 

6. UMRUMDA BİLE DEĞİL

Erkeklerin bir türlü anlamadığı 8 kadın cümlesi

Her ne kadar kulağa olumsuz bir cümle gibi gelse de, hala umut vaad eden bir durumdasınız. Bunu bile demiyorsa, işte o gün korkabilirsiniz... Asıl o zaman umrunda değilsinizdir çünkü, kulağa küpe olsun bu bilgi.

 

7. PROGRAMI SEN YAP

Erkeklerin bir türlü anlamadığı 8 kadın cümlesi

Çok tricky (kurnazca) bir kadın cümlesiyle daha karşınızdayız. Bu cümleyle birlikte sakın ha kadının kafasında istediği bir program olmadığını düşünmeyin. Keza günler öncesinden zaten ince ince araştırıp, düşünüp, hayaller kurmuştur bile o kadın, sizinle yapacağı program hakkında. Burada amaç, 'Bakalım benim en çok ne istediğimi tahmin edebilecek mi?' dir.  Bu cümleyle aynı anlama gelebilecek 'Sen karar ver canım' ve daha nicesi de vardır elbet.

 

8. 5 DAKİKAYA HAZIRIM

Erkeklerin bir türlü anlamadığı 8 kadın cümlesi

5 dakika burada kadın için metaforik yani sembolik bir kullanımdır ve kararsızlıklar denizinde yüzden kadın, illa ki 0 5 dakikayı yarım saat yapacak bir şey icat eder gider ayak kendine. Bu nedenle 5 dakikaları beklemeye ve sabır taşı olup Nirvana mertebesine ermeye alışın beyler. 

 

 

Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 15:44:54
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