Erhan Çelik'in avukatından açıklama

Gülben Ergen’in mahkemeye başvurarak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Erhan Çelik’e savcılıktan kötü bir haber daha geldi.

Savcılık, mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle sunucu Erhan Çelik hakkında “zorlama hapsi” uygulanmasını talep etti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi talebi henüz karara bağlamadı. Mahkeme Çelik hakkında hapis kararı verebilir ya da talebi red edebilir. Gülben Ergen, “şiddet” ve “hakaret” iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, Erhan Çelik’in 3 ay süreyle eski eşiyle çocuklarına 50 metreden fazla yaklaşması ve telefonla araması yasaklanmıştı.

ERHAN ÇELİK'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ünlü sunucunun avukatından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Müvekkilim Erhan Çelik, Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesinin 2016/ 980 esas ve 2016/ 917 karar sayılı kararı ile 06/12/2016 tarihinde eşi Gülben Ergen'den boşanmıştır. Müvekkilimiz boşanma sürecinde, gerek eski eşinin gerekse çocuklarının olaylardan menfi etkilenmemesi adına son derece vakur bir duruş sergilemiş, hiçbir spekülasyona girmemiş, Boşanma ile ilgili hiçbir konuda yorum getirmemiş, sadece ve sadece "Gerçeklerin belirli bir zaman sonrasında ortaya çıkmak gibi bir alışkanlığı vardır." şeklinde bir cümlelik bir beyanla yetinmiştir.

Nitekim, bir süre önce basında bir takım fotoğraflar ve yazışmalar yayınlanınca boşanmanın gerçek nedenleri ortaya çıkmıştır. Müvekkilin boşandığı eşi tarafından söz konusu yayınlar ile ilgili hiçbir yalanlama gelmediği gibi vekili tarafından özetle;

.... Gerekçesi ne olursa olsun, Müvekkilimin kendisi dışında sorumlu olduğu ailesinin, çocuklarının ve yakın çevresinin hayatlarını da etkileyen bu saygısız ve sorumsuz davranışlar silsilesi hukuka aykırı niteliktedir." Denilerek, söz konusu olayların yalanması bir yana zimnı olarak kabulü doğrultusunda basın açıklaması yapılmıştır. Bu gelişmeler sonrasında, Gerek yazılı gerek görsel gerekse de sosyal medyada konu ile ilgili çeşitli yorumlar ve yayınlar yapılarak, müvekkilimin her türlü kişilik haklarına karşı üzücü, incitici ve kırıcı yorumlar ile müvekkilim üzerinde dayanılması güç bir manevi baskı oluşturulmuş, müvekkilim olaylar içerisine çekilmek istenmiş ve baskı altına alınmıştır. Müvekkilimiz saygın kimliği ve kişiliği gereği, hiçbir spekülasyona girmediği gibi, çalıştığı ve son derece başarılı olarak yürüttüğü işinden, saygın kurumun da söz konusu olaylardan etkilenmemesi adına onurlu bir davranış sergileyerek istifa etmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen, müvekkil hakkında haksız ve gerçek dışı beyanların ve davranışların devam etmesi nedeni ile, 12/10/2017 tarihinde İstanbul cumhuriyet Başsavcılığın 2017/ 146355 soruşturma sayılı dosyası ve yine İstanbul 9. Sulh Ceza hakimliğinin 2017/ 13350 tevzi nolu sayılı dosyaları ile ilgililer hakkında gerekli hukuksal işlemler başlatılmıştır. Bundan sonra, yasalara aykırı bir şekilde müvekkil aleyhine benzer davranış sergileyen, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişi ve kurumlar hakkında hukuki ve cezai tüm şikayet ve dava haklarımızın saklı tutulduğunu tüm kamuoyuna saygı ile bildiririz.

Erhan Çelik Vekili Av. Emin Canacankatan