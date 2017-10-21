Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması

Erdal Beşikçioğlu Dizinin akıbeti ile ilgili soruya "Elim bir kaza var ortada. Emrah’ın ruhsal durumuna bağlı. Emrah’ın durumunu bilemiyorum... Ne manadadır, nasıl bir dünyanın içindedir. Benim için Behzat Ç.’nin yazarıdır ve değerli bir insandır. Hoş bir edebiyat adamıdır. Tanrı ona yazması için yetenek vermiş, o da yazmış. Eseri çıkaran o. Biz sadece onun sözcüklerinin vücut bulmasını sağlayanlarız. Behzat Ç.’yi başkasına yazdırıp, oynayalım demek doğru olmaz. Gücü zaten yazarında saklıydı." yanıtını verdi.

Beşikçioğlu haberi öğrenince hissettiklerini ise "Kazayı duyunca en az Emrah kadar üzüldüm. Daha fazla konuşmak istemiyorum." sözleriyle özetledi...