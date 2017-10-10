Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı



EPDK'nın Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esasları hakkındaki kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dağıtıcı lisans sahipleri zorunlu petrol stoku yükümlülüğünü ocak, şubat veya mart ayında başvurmaları halinde başvuru tarihinden iki yıl önce, diğer hallerde ise başvuru tarihinden bir yıl önce yerine getirecek.

Söz konusu dönemde başvuru yapan dağıtıcı lisans sahiplerinin dağıtıcılar arası ticaret hariç, asgari 60 bin ton benzin ve/veya motorin türlerini teslim etmesi gerekecek.

EPDK şartları sağlayan lisans sahiplerine kupon sistemi kapsamında hizmet izni verecek. Lisans sahipleri izin bedeli olarak Kurum hesabına 50 bin lira yatıracak. İzin bedeli her yıl yeniden belirlenecek ve lisans süresiyle sınırlı olacak.