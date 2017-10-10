Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı

AA
10.10.2017 - 11:02 | Son Güncelleme:

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerinin zorunlu petrol stoku yükümlülüğünü ocak, şubat veya mart ayında başvurmaları halinde, başvuru tarihinden iki yıl önce, diğer hallerde ise başvuru tarihinden bir yıl önce yerine getirmesine karar verildi.


EPDK'nın Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esasları hakkındaki kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dağıtıcı lisans sahipleri zorunlu petrol stoku yükümlülüğünü ocak, şubat veya mart ayında başvurmaları halinde başvuru tarihinden iki yıl önce, diğer hallerde ise başvuru tarihinden bir yıl önce yerine getirecek.

Söz konusu dönemde başvuru yapan dağıtıcı lisans sahiplerinin dağıtıcılar arası ticaret hariç, asgari 60 bin ton benzin ve/veya motorin türlerini teslim etmesi gerekecek.

EPDK şartları sağlayan lisans sahiplerine kupon sistemi kapsamında hizmet izni verecek. Lisans sahipleri izin bedeli olarak Kurum hesabına 50 bin lira yatıracak. İzin bedeli her yıl yeniden belirlenecek ve lisans süresiyle sınırlı olacak.

Etiketler: EPDK , Rafinerici , Zorunlu petrol stoku
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri