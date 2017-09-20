Emlak sektörünün “Oscar”ları sahiplerini buluyor

Türkiye’nin lider emlak sitesi Hürriyet Emlak, emlak sektörünün nabzını tutan başarılı isimleri ödüllendiriyor. İş Bankası, IKEA, D-Smart ve ERA Real Estate Türkiye’nin Platin Sponsor olarak yer aldığı “Emlağın En’leri Ödül Töreni”nde emlak sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya gelecek. Törene, Türkiye’nin önemli zincir emlak ofislerinin yetkilileri de katılacak.

Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı’nın katılımıyla ve Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ödül törenine İlker Ayrık’ın sunumu, Bengü’nün şarkıları renk katacak.

Törende toplam 200 seçkin davetli yer alacak. Hürriyet Emlak, kokteylden önce sponsor markalar ile emlakçılara bir saatlik birebir buluşma imkânı sağlayacak.

Bu yıl 2. kez düzenlenen “Emlağın En’leri Ödül Töreni”nde, emlak ofislerine 14 farklı kategoriden toplam 26 ödül verilecek. Ödül töreni, 21 Eylül Perşembe günü, saat 19.00’da Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleştirilecek.