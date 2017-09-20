Ara
MENÜ
Emlak Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi >Emlak>Emlak sektörünün “Oscar”ları sahiplerini buluyor

Emlak sektörünün “Oscar”ları sahiplerini buluyor

Hürriyet Emlak
20.09.2017 - 09:08 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 09:32

Hürriyet Emlak, “Emlağın En’leri Ödül Töreni”nde emlak sektörünün nabzını tutan başarılı isimleri ödüllendiriyor. İş Bankası, IKEA, D-Smart ve ERA Türkiye’nin Platin Sponsor olarak yer aldığı törende, emlak sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya gelecek.

Türkiye’nin lider emlak sitesi Hürriyet Emlak, emlak sektörünün nabzını tutan başarılı isimleri ödüllendiriyor. İş Bankası, IKEA, D-Smart ve ERA Real Estate Türkiye’nin Platin Sponsor olarak yer aldığı “Emlağın En’leri Ödül Töreni”nde emlak sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya gelecek. Törene, Türkiye’nin önemli zincir emlak ofislerinin yetkilileri de katılacak.

Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı’nın katılımıyla ve Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ödül törenine İlker Ayrık’ın sunumu, Bengü’nün şarkıları renk katacak.

Törende toplam 200 seçkin davetli yer alacak. Hürriyet Emlak, kokteylden önce sponsor markalar ile emlakçılara bir saatlik birebir buluşma imkânı sağlayacak.

Bu yıl 2. kez düzenlenen “Emlağın En’leri Ödül Töreni”nde, emlak ofislerine 14 farklı kategoriden toplam 26 ödül verilecek. Ödül töreni, 21 Eylül Perşembe günü, saat 19.00’da Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

 

Etiketler: Hürriyet Emlak , emlağın enleri , Emlak
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri