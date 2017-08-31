Emekliye yardıma dört hafta sınırı

ALMANYA Federal Meclisi, geçen yıl aralık ayında, yardım parasını düzenleyen Sosyal Yasa’nın 41’inci maddesinin 12’nci paragrafında değişiklik yaptı. Bu değişiklikle yardım parası alan emekliler, artık dört haftadan fazla yurt dışında kalamayacak. Yasal değişiklik 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Buna göre kira ve geçim için belediyeden sosyal yardım parası alan emekliler ve yaşlılar, yurt dışına gitmeden önce belediyelere haber verecek. Ve dört haftadan fazla yurt dışında kalamayacaklar. Kalanların kira yardımı ve geçimi için yapılan ödemeler durdurulacak.

Hartz IV olarak bilinen sosyal yardımı alan emeklilerle, belediyelerin ilgili birimi mektup göndererek bilgilendirmeye başladı. Gönderilen mektupla, yapılan yasal değişiklikler muhataplara bildirilirken, uygulanacak yaptırımlar hakkında da bilgi veriliyor. Mektupta, yurt dışında bir yıl içinde dört haftadan fazla kalanlara ödenen yardım parasının kesileceği uyarısı yer alıyor. Aynı mektupta sadece geçimi değil, kira yardımı ve sağlık kasalarına ödenen paraların da durdurulacağı belirtiliyor.

DÖNDÜĞÜNÜ İSPATLAMAK ZORUNDA

Mektupta yurt dışında dört hafta veya daha az süre kalanların bu durumu nasıl ispatlayacağı da yer alıyor. Buna göre, yardım alan emekli, döndüğünü zamanında belediyeye bizzat gidip bildirebileceği gibi, uçak bileti, bilet rezervasyonları, pasaporttaki damga, arabasına benzin doldurduğuna ilişkin kasa fişi veya benzeri belgeleri sunacak. Almanya'ya döndüğünü somut olarak ispatlayamayanların kesilen kira yardımı ve sağlık kasası ödemeleri ancak bizzat belediyeye başvurursa yeninden ödenmeye başlanacak. Ancak dört haftadan fazla kalınan süreleri kapsayan ödemeler ise yapılmayacak. Belediyeye yeniden bizzat başvuru yaptığı tarihten itibaren ödemeler yeniden başlayacak. Belediye gönderdiği mektupta yardım alan emeklilerin konu hakkında bilgilendirildiğini tarih ve imza atarak kendilerine geri göndermesini de istedi.

500 BİN TÜRKİYE KÖKENLİ ETKİLENEBİLİR

Almanya’da yasalara göre bir kişinin geçimini sağlaması için ön görülen asgari miktar 399 euro. Kira yardımı ise 415 euro olarak belirlenmiş. Buna göre bir emeklinin, aylık 814 eurodan az geliri olması durumunda sosyal yardım almaya hakkı doğuyor. Almanya’daki Türkiye kökenli emekli sayısı, yarım milyondan fazla tahmin ediliyor. Geçimini sağlayacak kadar aylık geliri bulunan emekli sayısının ise 250 bin civarında olduğu sanılıyor. Bu rakama eşlerinin de eklenmesiyle yardım alan emekli veya yaşlı sayısı yarım milyonu buluyor.