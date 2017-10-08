Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>‘E’llinci yılında yine liderlik göründü

‘E’llinci yılında yine liderlik göründü

Hürriyet Haber
08.10.2017 - 21:19 | Son Güncelleme:

BU yıl Türkiye’de 50’nci yılını kutlayan Alman Mercedes, lüks otomobil sınıfında 2016 yılında rekor satışla elde ettiği liderliği tamamen yenilen E Serisi ailesiyle devam ettirmek istiyor.

2016 yılında 32 bin 666 adetlik otomobil satışıyla BMW ve Audi’nin önünde zirveye çıkan Mercedes bu yılın 9 ayında da 17 bin 453 adetlik satışla yerini korudu. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan, “Geçen yıl Türkiye’de otomobil pazarında yeni bir satış rekoruna imza attık ve premium segmentin 1 numaralı markası olduk. 2017 yılına da önceki yıllardaki başarılarımızı sürdürme kararlılığı ile yola çıktık. Bu yıl, Mercedes-Benz E-Serisi ailesinin yeni üyeleri olan All-Terrain ve Coupe modellerini Türkiye’de satışa sunarak markamızın tutkunlarının beklentilerini karşılarken E-Serisi Cabriolet‘yi de Ağustos ayında satışa sunarak çıtamızı daha da yükselttik“ dedi.

Etiketler: BMW , Mercedes , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri