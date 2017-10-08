‘E’llinci yılında yine liderlik göründü

2016 yılında 32 bin 666 adetlik otomobil satışıyla BMW ve Audi’nin önünde zirveye çıkan Mercedes bu yılın 9 ayında da 17 bin 453 adetlik satışla yerini korudu. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan, “Geçen yıl Türkiye’de otomobil pazarında yeni bir satış rekoruna imza attık ve premium segmentin 1 numaralı markası olduk. 2017 yılına da önceki yıllardaki başarılarımızı sürdürme kararlılığı ile yola çıktık. Bu yıl, Mercedes-Benz E-Serisi ailesinin yeni üyeleri olan All-Terrain ve Coupe modellerini Türkiye’de satışa sunarak markamızın tutkunlarının beklentilerini karşılarken E-Serisi Cabriolet‘yi de Ağustos ayında satışa sunarak çıtamızı daha da yükselttik“ dedi.