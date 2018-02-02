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Elektrikli otoya MTV şoku!

Emre ÖZPEYNİRCİ
02.02.2018 - 14:39 | Son Güncelleme:

Meclis’e sevk edilen kanun tasarısına göre artık elektrikli otomobiller için de motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödenecek. Dünyada satışı hızla artan elektrikli araçların Türkiye’de MTV’si benzinli veya dizel araçların yüzde 25’i olarak uygulanacak.

TBMM’ye sevk edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda elektrikli araçlara ilişkin madde de dikkat çekti; Elektrikli otoya MTV şoku
“Elektrik motorlu; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifesinin yüzde 25’i oranında vergilendirilmesi sağlanmaktadır.”
Bu da elektrikli araçların, normal benzinli veya dizel araçlara uygulanan MTV tutarının yüzde 25’i oranında vergiye tabi olmasının yolunu açacak. Yani eğer benzinli bir aracın MTV oranı 3 bin TL ise, aynı fiyat aralığındaki elektrikli otomobilin MTV oranı ise 750 TL olacak. Başka bir ifadeyle elektrikli otomobiller herhangi bir içten yanmalı motora sahip olmadığı, yani silindirleri bulunmadığı ve güç kaynakları akü (batarya, pil) olduğu için bugüne kadar motorlu taşıtlar vergisine (MTV) tabi tutulmazken, bu durum değişti. MTV sisteminin 1 Ocak’tan itibaren silindir hacmi ve yaşın dışında matraha (vergisiz fiyat) göre de belirlenmesi, elektrikli otomobillere MTV yolunu açmış oldu.

 

 

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Etiketler: Elektrikli otomobil , elektrikli oto vergi , otomobil vergisi , gazetehaberleri
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