Ele geçirdikleri hesaptan SKG prim borcunu ödediler!

56 yaşındaki Güner Ankara’da yaşayan bir işçi emeklisi. Sosyal medya hesabında gezinen Güner, bir bankaya ait olduğu izlenimi verilen sahte ilana tıkladı. İlanda, “… Bankasının internet bankacılığına giriş yapın 50 TL puan kazanın” deniliyordu. Güner, söz konusu sayfaya girmeye çalışırken vatandaşlık numarası ve internet şifresi istendi. Ancak Güner sayfaya giremedi.

PRİM BORCUNU ÖDEDİLER!

Aradan 2-3 gün geçtikten sonra maaş hesabının da bulunduğu bankanın internet şubesine giriş yapmak istedi ancak giremedi. Güner, bankanın müşteri hizmetlerini arayarak yardım istedi. Müşteri hizmetleri yeni bir şifre oluşturarak Güner’e gönderdi. Hesabına giren Güner ilk şoku hesap dökümünü gördüğünde yaşadı. Güner, yıllar önce kendisine gönderilen ama, ifadesine göre, hiç kullanmadığı kredi kartında harcama yapıldığını gördü. Limiti yüksek olan karttan iki büyük harcama yapılmıştı. 28 Temmuz tarihini taşıyan harcamada, Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan bir şirketin 16 bin 710 liralık prim borcu ödenmişti. Bir sonraki gün ise bir GSM abonesinin bin 338 liralık telefon faturasının ödendiği anlaşıldı.

SORUMLULAR BULUNSUN

Güner, yapılan harcamaları gördükten sonra ilk işi, kredi kartını kapattırdı. Hafta başında ise soluğu bankanın şubesinde aldı ve durumu bildirdi. Durumu yazılı olarak bildiren Güner’e, şube çalışanı savcılığa suç duyurusunun banka aracılığı ile yapılacağını söyledi. Ancak aradan bir ay geçmesine karşın bir gelişme olmayınca Güner, avukatı aracılığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Güner, yapılan iki harcama ile ilgili yaptığı araştırmada ise, prim borcu ödemesi yapılan şirketin A. Turizm Taşımacılık şirketi olduğunu öğrendi. Telefon faturası ödemesi yapılan numarayı arayan Güner, bu kişiden, “Olaydan bir bilgim yok. Benim aylık faturam 30-40 lira geliyor ve bunu da ödüyorum. Nasıl olmuş ben de anlamadım” yanıtını aldı. Güner, 12 Eylül tarihli savcılık suç duyurusunda sorumluların bulunmasını talep etti.



Güner'in kredi kartı ile Çerkezköy'deki bir şirketin SGK prim borcu ödendi.





UYKULARIM KAÇIYOR

Konu ile ilgili Hürriyet’e konuşan Güner “Eşim şeker hastası olayı anlatmadım üzülmesin diye. Zaten dar gelirli bir vatandaşım. Bu parayı nasıl öderim diye uykularım kaçıyor” dedi.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Benzer şekilde dolandırıcıların ağına düşen bir başka isim ise Gaziahtep’de yaşayan Cebrail Taş. Sosyal medya hesabında gezinirken, ‘Hediye bonus kazanın, tablet bilgisayar’ kazanın şeklindeki ilana tıklamak istedi. Taş’ın söz konusu siteye girmeye çalışması ile birlikte hesap bilgileri ele geçirildi. Taş daha sonra hesabına ulaştığında Cihangir T. isimli bir kişiye 20 bin 950 TL’lik bir havala yapıldığını gördü. Taş, söz konusu paranın tüm birikimi olduğunu, bir miktar da aldığı borç para olduğunu söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bir başka mağdur Murat Örnek’in hesabından bin 650 TL, İzmir’de yaşayan Sinem Can’ın hesabından ise 500 TL para çekildi. Can, söz konusu paranın İstanbul Beylikdüzü’nde bir AVM’de çekildiğini kaydetti. Can, çok sayıda mağdurun olduğunu, mağduriyetlerin Haziran ayında yaşanmaya başladığını aktardı. Ankara’da yaşayan Nevzat Kirişçioğlu’nun hesabından ise 14 Ağustos’ta 3 bin 500 TL para çekildi. Söz konusu para Uşak’ta bulunan iki ATM’de çekildiği belirlendi. Hesabında bin 500 TL çekilen Fatih Türe ise konuyu Tüketici Hakem Heyetine bildirdi. Türe’nin hesabının bulunduğu banka ise, yaptığı şikayet başvurusunu geri çekmesini, aksi taktirde açacakları davada tüm masrafı ödeyeceğini ihtar etti.

Hesabında 1900 lira çekilen Ahmet Serdaroğlu ise, banka ile yaptığı görüşmeler sonrası bu parasını aldı.

MOBİL ŞUBE TAKLİT EDİLDİ

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise konu ile ilgili açıklamasında “İnternetten mobil banka şubesi taklit edilerek yapılan dolandırıcılıklarda iki temel unsur bulunuyor. Birincisi bu ilanları sorgulamadan alan sosyal medya mecraları, ikincisi ise müşterisinden onay alınmadan kullanıma açılan QR (Kare Kod) uygulamasıdır. Üstelik banka daha önce hiç karekodla işlem yapmamış müşterisinden böyle bir işlem bilgisi geldiğinde tekrar şifre gönderip onay alması gerekirdi. Nitekim binlerce tüketici mağdur olduktan sonra bu tedbirler uygulanmaya başlanmış, sosyal medyadaki ilanlar kapattırılmış ve kare kod ile para çekilirken güvenlik için onay şifresi gönderilmekte" dedi.

ORGANİZE BİR YAPI

Ağaoglu açıklamasının devamında "Sahtekarların ülkenin çeşitli illerindeki ATM'lerden para çekmiş olmaları bu dolandırıcıların organize bir çok unsurdan oluştuğunu belki de birden fazla şebeke bulunduğunu göstermektedir. Banka, bazı mağdurlara paralarının iadesinin yapılacağını bildirirken bazılarına ise olumsuz cevap veriyor. Oysa tüm mağdurlar savcılığa başvurmuş ve faillerin yakalanması için dilekçe verdiler" şeklinde konuştu.