Ziraat Finans Grubu'na 3 ödül

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriZiraat Finans Grubu'na 3 ödül
GeriEkonomi Ziraat Finans Grubu'na 3 ödül
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
07.05.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Ziraat Finans Grubu'na 3 ödül

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ziraat Finans Grubu'na 3 ödül

BoomSonar ve Marketing Türkiye işbirliğinde organize edilen, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2018 ödülleri açıklandı.

Markaların sosyal medyada gösterdikleri performansın tarafsız veriye ve veri analizine dayalı olarak hazırlanan Social Brands marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği Veri Analitiği Ödülleri’nde bankalar kategorisinde Ziraat Bankası 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 yılında da sosyal medyanın en etkin bankası seçildi. Ziraat Katılım, Katılım Bankaları kategorisinde altın ödül alırken Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları kategorisinde Ziraat Emeklilik Bronz ödül aldı.

Ziraat Finans Grubu’nun almış olduğu ödüllere ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş “Gerek Dünyada gerekse Ülkemizde sosyal medyanın günlük yaşam içerisindeki payı giderek artıyor. Sosyal medya müşterilerle interaktif bir iletişim kurabilmenin önemi ve gerekliliği artık tartışılan bir konu olmaktan çıktı. Tüm markalar bu alanda aktif bir iletişim içerisinde. Ziraat Finans Grubu olarak sosyal medyayı müşterilerimizle iletişimimizin tamamlayıcı bir parçası görüyoruz. Sosyal medya iki taraflı interaktif iletişime olanak sağlamasıyla farklılaşan bir kanal. Diğer taraftan, sunulan içeriklerin çabuk tüketilebilir olması nedeniyle sürekli bir üretim, güncellik ve akılda kalmak için zaman zaman güzel işlerle ayrışmayı gerektiriyor. Bu nedenle müşterilerimize doğru zamanda, doğru içeriği sunmaya çalışıyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak bireysel müşteriye hitap ettiğimiz alanlarda sosyal medya iletişiminde doğru bir strateji izlediğimizi üç farklı kategoride aldığımız üç farklı ödül ile de görüyoruz.   Bizi sosyal medyadan takip ederek etkileşim ve beğenileri ile her zaman destekleyen müşterilerimize ve takipçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Katılım Bankaları kategorisinde altın ödülü alan Ziraat Katılım Hazine ve İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük ise yaptığı açıklamada “Ziraat Katılım olarak henüz 4 yaşında olmamıza rağmen her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti ve azmi içinde olduk. Özellikle müşterilerimiz ile güçlü iletişimimizin sürdürülmesi ve marka bilinirliliğin artırılması açısından sosyal medyanın gücünü ve etkisini iyi biliyoruz. Bu ödülü almamızda katkısı olan tüm takipçilerimize ve müşterilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca bu ödülü her ne kadar Ziraat Katılım olarak alsak da oluşturduğumuz sinerjinin yapı taşları olan tüm Ziraat Finans Grubu çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları kategorisinde bronz ödüle layık görülen Ziraat Emeklilik adına ödülü alan Genel Müdür Yardımcısı Serpil Günal ise sektörün önemli temsilcilerinden biri olan Ziraat Emeklilik adına bu ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Sosyal medyanın gücünü çalışmalarımızda her daim görüyoruz. Takipçilerimiz ve müşterilerimizle sağladığımız sıcak ve anlık etkileşim ve onlardan aldığımız geri bildirimler bizim için önemli bir parametre. Bizleri bu ödüle layık gören müşterilerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

Yatırım kuruluşlarından 2018'de 1,3 milyar lira kâr

Tüketici hakem heyetlerine şikayetlerde "perakende ticaret" başı çekti

Bitcoin yılın en yüksek seviyesinde