Ziraat Finans Grubu'na 3 ödül

Markaların sosyal medyada gösterdikleri performansın tarafsız veriye ve veri analizine dayalı olarak hazırlanan Social Brands marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği Veri Analitiği Ödülleri’nde bankalar kategorisinde Ziraat Bankası 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 yılında da sosyal medyanın en etkin bankası seçildi. Ziraat Katılım, Katılım Bankaları kategorisinde altın ödül alırken Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları kategorisinde Ziraat Emeklilik Bronz ödül aldı.



Ziraat Finans Grubu’nun almış olduğu ödüllere ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş “Gerek Dünyada gerekse Ülkemizde sosyal medyanın günlük yaşam içerisindeki payı giderek artıyor. Sosyal medya müşterilerle interaktif bir iletişim kurabilmenin önemi ve gerekliliği artık tartışılan bir konu olmaktan çıktı. Tüm markalar bu alanda aktif bir iletişim içerisinde. Ziraat Finans Grubu olarak sosyal medyayı müşterilerimizle iletişimimizin tamamlayıcı bir parçası görüyoruz. Sosyal medya iki taraflı interaktif iletişime olanak sağlamasıyla farklılaşan bir kanal. Diğer taraftan, sunulan içeriklerin çabuk tüketilebilir olması nedeniyle sürekli bir üretim, güncellik ve akılda kalmak için zaman zaman güzel işlerle ayrışmayı gerektiriyor. Bu nedenle müşterilerimize doğru zamanda, doğru içeriği sunmaya çalışıyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak bireysel müşteriye hitap ettiğimiz alanlarda sosyal medya iletişiminde doğru bir strateji izlediğimizi üç farklı kategoride aldığımız üç farklı ödül ile de görüyoruz. Bizi sosyal medyadan takip ederek etkileşim ve beğenileri ile her zaman destekleyen müşterilerimize ve takipçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Katılım Bankaları kategorisinde altın ödülü alan Ziraat Katılım Hazine ve İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük ise yaptığı açıklamada “Ziraat Katılım olarak henüz 4 yaşında olmamıza rağmen her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti ve azmi içinde olduk. Özellikle müşterilerimiz ile güçlü iletişimimizin sürdürülmesi ve marka bilinirliliğin artırılması açısından sosyal medyanın gücünü ve etkisini iyi biliyoruz. Bu ödülü almamızda katkısı olan tüm takipçilerimize ve müşterilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca bu ödülü her ne kadar Ziraat Katılım olarak alsak da oluşturduğumuz sinerjinin yapı taşları olan tüm Ziraat Finans Grubu çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları kategorisinde bronz ödüle layık görülen Ziraat Emeklilik adına ödülü alan Genel Müdür Yardımcısı Serpil Günal ise sektörün önemli temsilcilerinden biri olan Ziraat Emeklilik adına bu ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Sosyal medyanın gücünü çalışmalarımızda her daim görüyoruz. Takipçilerimiz ve müşterilerimizle sağladığımız sıcak ve anlık etkileşim ve onlardan aldığımız geri bildirimler bizim için önemli bir parametre. Bizleri bu ödüle layık gören müşterilerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.