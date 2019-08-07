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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.08.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi

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Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi

Ziraat Bankası tarafından şubat ayında sunulan "seracılık kredi paketi" kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1,9 milyar liralık kredi verildi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın, seralarda yapılan tarımsal üretimin artırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan seracılık kredi paketini ilk çeyrekte uygulamaya aldığı hatırlatıldı.

Paketle seracılık faaliyetlerinin, jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere ülkenin diğer uygun bölgelerine de yaygınlaştırılmasının hedeflendiği anlatılan açıklamada, örtüaltı tarımında kapasite kullanımının, tarımsal üretimin ve verimliliğin arttırılmasının, mevsimsel değişikliklerin üretim miktarı, maliyetler ve fiyatlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, yoğun ilginin sürdüğü Seracılık Kredi Paketi kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticinin 1,9 milyar liralık kredi talebinin karşılandığı, kredi hacminin yıl sonuna kadar 2,5 milyar liraya ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi.Şubat-temmuzda kullandırılan kredi miktarının seracılık konusunda geçmiş üç yılın aynı döneminde kullandırılan ortalama kredinin yaklaşık 3 katına ulaştığı aktarılırken, paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Ankara, Konya, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Kayseri toplam yatırımlardan yaklaşık yüzde 35 pay aldı. Bu yatırımlarla, seracılığın ülke sathına yaygınlaştırılması stratejisi açısından önemli adımlar atıldı." ifadeleri yer aldı.

ÖRTÜALTI TESİSLERİN BÜYÜKLÜĞÜ 16 BİN DÖNÜMÜ AŞTI

Açıklamada, yatırımı finanse edilen örtüaltı tesislerinin büyüklüğünün 16 bin dönümü aştığı kaydedilirken, söz konusu tesislerde en çok yetiştirilecek ürünlerin domates, muz ve biber olacağı; domates üretimine yüzde 5, muz üretimine yüzde 15, biber üretimine yüzde 2 katkı sağlanacağı öngörüldüğü vurgulandı.

Gıda fiyatlarında yaşanan mevsimsel dalgalanmaların azaltılmasına katkı sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada şunlara vurgu yapıldı: 

"Ziraat Bankası, iklim değişikliklerinin tarımsal üretime olan etkilerinin azaltılması, tarımsal ürünlerde arz talep ve fiyat dengesinin sağlanması, ürünlerin üreticiden tüketiciye daha kolay ve düşük maliyetle ulaştırılması açısından seracılığın teknik ve ekonomik olarak yapılabileceği tüm bölgelere yaygınlaştırılmasını stratejik bir alan olarak görmektedir. Ziraat Bankası diğer alanlarda olduğu gibi seracılık konusunda da ülke tarımını desteklemeye devam edecektir."

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