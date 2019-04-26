Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Çakar, enflasyon korumalı ürünleri anlattı: TL'ye geçiş avantajlı

ZİRAAT Bankası Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar 22 Nisan’dan itibaren uygulamaya aldıkları yeni mevduat ürünlerinin Türk Lirası mevduatlarını enflasyona karşı koruduğuna dikkat çekti.

Çakar, yaptığı yazılı açıklamada, tasarruflarını gerek Türk Lirası mevduatta gerekse yabancı para mevduatta değerlendiren müşterilerinin temel kaygısının paralarının değerini korumak olduğunu kaydetti. Çakar şu bilgileri verdi:

“Birikimlerini enflasyona karşı korumak amacı ile yabancı para mevduatta tutan müşterilerimize reel getiri sağlamak, Türk Lirası mevduata geçişi teşvik etmek ve tasarruf tabanının geliştirilmesi amacıyla enflasyona endeksli iki farklı vadeli mevduat ürünü geliştirdik. Bunlar enflasyona endeksli - faiz korumalı vadeli mevduat ve enflasyon korumalı mevduat ürünlerimizdir. Her iki üründe de vade sonlarında ilan edilecek güncel yıllık TÜFE oranlarının üzerine ürün tipi ve vadelere göre değişecek şekilde 2-5 puan arasında ilave oranla müşterilerimizin Türk Lirası yatırımlarına reel getiri sunuyoruz.

Enflasyona endeksli ve faiz korumalı vadeli mevduat ürünümüzde; ürünlerimizde müşterimize hesap açılış tarihinde piyasa koşullarına uyumlu seviyelerde sabit bir vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ediyoruz. Vade sonunda ise ilan edilmiş güncel yıllık TÜFE oranı + ilave oran ile sabit vadeli mevduat faiz oranını karşılaştırıp bu oranlardan yüksek olanı müşterimizin hesabına yatırıyoruz. Bu ürünümüz 92-370 gün arası vadelerde açılabilmektedir.”

ÖRNEKLERLE ANLATTI

Çakar, müşterilerine mutlak surette TÜFE’nin üzerinde bir faiz oranı taahhütlerinin bulunduğunu söyleyerek şu örneği verdi: “Örneğin 100 bin TL 92 gün vadede sabit faiz oranını yüzde 20 olarak belirliyoruz. Vade sonunda güncel yıllık enflasyon oranının yüzde 19 olarak gerçekleşmesi durumunda, getiri oranı yüzde 20 yerine, yüzde 19 olarak gerçekleşen enflasyon oranına yüzde 2 ilave oran ile birlikte yüzde 21 üzerinden hesaplıyoruz.”

Enflasyon korumalı mevduat ürünlerinde ise Çakar, “İlk ürünümüzden farklı olarak, müşterilerimize başlangıçta belli bir faiz oranı taahhüdümüz bulunmamakta olup, tasarruf sahiplerine vade sonunda oluşacak enflasyon oranına göre TÜFE+yüzde 5 oran verilecektir. Bu ürünümüzün diğerinden farklı bir özelliği ise üçer aylık dönemler itibariyle mevduat getirisinin alınabilmesidir. Enflasyon Korumalı Vadeli Mevduat ürünü 366-370 gün arası vadelerde açılabilmekte ve dönemsel ödeme almak isteyen müşterilerimiz, ürün açılışında bu taleplerini bildirmeleri halinde üçer aylık dönemlerde ödeme yapılabilmektedir. Örneğin 100 bin TL 366 gün vadede açılan bir hesap için güncel yıllık enflasyon oranının yüzde 15.50 olarak gerçekleşmesi durumunda, getiri oranı yüzde 15b50 olarak gerçekleşen enflasyon oranına ek yüzde 5 oran ile birlikte yüzde 20.50 üzerinden hesaplanacaktır. Her iki mevduat hesabını da 10.000 TL ve üzeri olan tüm tutarlar üzerinden açabiliyoruz. Yani her iki ürünümüzde de hangi bir üst limit bulunmamaktadır” dedi.

ERKEN ÇEKİMDE VADE BOZULMUYOR

ÇAKAR, müşterilere öngörülmeyen ihtiyaçlarını giderebilmesi için de, vade süresi içerisinde hesaptan para çekebilme imkânı sunduklarına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Para çekilmesi durumunda vade bozulmamakta, hesapta kalan anapara bakiyesi vade ya da dönem sonlarında getiri hesaplanırken dikkate alınmaktadır. Enflasyona endeksli mevduat ürünlerimizin en önemli avantajının, müşterilerimizin tasarruflarının enflasyona karşı korunarak, reel getiri garantisi sunulması olduğunu tekrar belirtmek istiyoruz. Bu uygulamalara sektördeki diğer bankaların da Türk Lirası mevduatı destekleyen, her kesimden vatandaşımızın tercihlerine uygun alternatifler sunan benzer nitelikteki ürünler ile yatırım ve getiri çeşitliliği sağlayacaklarına inanıyoruz.”