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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
29.03.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Ziraat Bankası 1.43 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

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Ziraat Bankası 1.43 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Ziraat Bankası, uluslararası 40 bankadan 1.43 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı.

Ziraat Bankası, 22 ülkeden 40 bankanın katılımıyla 1 milyar 425 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi sağladı. 470 Milyon ABD Doları ve 849 Milyon Avro’dan oluşan kredinin toplam maliyeti ABD Doları için LIBOR+250 baz puan ve Euro için EURIBOR+240 baz puan olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, “Nisan ayında vadesi gelecek olan 422 milyon ABD Doları ve 798 milyon Avro tutarındaki sendikasyon kredimizi katılım tutarını artırarak  toplamda 1 milyar 425 milyon ABD Doları olarak yenilemiş bulunuyoruz. 2013 yılında mevduat dışı kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi ve dış ticaretin finansmanında piyasa payımızın arttırılması hedefi ile yola çıkarak 700 milyon ABD Doları ile başladığımız sendikasyon kredimizi her sene  arttırarak yolumuza devam ediyoruz.  470 Milyon ABD Doları ve 849 Milyon Avro’dan oluşan kredinin toplam maliyeti ABD Doları için LIBOR+250 baz puan ve Avro için EURIBOR+240 baz puan olarak gerçekleşti.

Yatırımcıların coğrafi çeşitliliğinde ve katılım tutarındaki artış Türk bankalarının yurtdışından sağladığı finansmanın sürdürülebilirliği konusunda önemli bir göstergedir.  Bu kredi ile Asya’dan Güney Amerika’ya farklı coğrafyalardaki 22 ülkeden 40 banka, Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası’nın iş modeline olan güvenini ve inancını bir kez daha teyit etmiş oldu. Muhabir bankalarımıza gösterdikleri destek ve artarak devam edeceğine inandığımız işbirliği için teşekkür ederiz. Sağladığımız bu kaynakla Ziraat Bankası olarak reel sektöre ve ülkemizin tasarruf dengesine olan katkımızı sürdürüyor olacağız. Kredilerdeki istikrarlı büyümemizin yanında dış ticaret işlemlerinde son 6 yılda 7 misli artan piyasa payını yakalamış bulunuyoruz. Sağlanan bu uluslararası kredinin de desteği ile dış ticaretin finansmanında elde ettiğimiz bu ivmeyi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Kuru "Uluslararası yatırımcılar tarafından söz konusu sendikasyon kredimize gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım ülkemiz ekonomisi ve Türk Bankacılık sektörüne olan güvenin bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.

 

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