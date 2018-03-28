'Zinciri' kırmak için operasyon başlatıldı! 20 şirketin banka hesapları bloke edildi
Çiftlik Bank'a ilişkin kırmızı bülten kararının ardından hakkında suç duyurusunda bulunulan 20 şirketin banka hesapları bloke edildi, yurt dışı para transferleri ise mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 20 şirketin arkasındaki isimleri ve kaçırılan paranın izini sürüyor.
Hükümet, piyasadan bir milyar liraya yakın para toplayan Çiftlik Bank dolandırıcılığından sonra harekete geçti. Toplam 65 şirketten oluşan "zinciri" kırmak için operasyon başlatıldı. Çalışma kapsamında 20 şirketin banka hesapları bloke edildi, yurtdışı para transferleri mercek altına alındı.
MASAK İNCELİYOR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) savcılık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı dosyaları incelemeye aldı, korsan şirketler hakkında kara para incelemesi başlattı.
BAKANLAR KURULU'NDA SUNUM YAPILDI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlar Kurulu'nda Çiftlik Bank'ın da aralarında yer aldığı 65 şirketin denetim sürecine ilişkin sunum yaptı. Bakanlar Kurulu'nda Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın mal varlığına ve sistemden elde edilen paralarına el konulduğu anımsatıldı.
35 ŞİRKET MERCEKTE
Sabah'ın haberine göre; Bakan Tüfenkci, yapılan incelemelerde 20 şirkette piramit satış sistemi tespit ettiklerini vurgulayarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Tüfenkci, 35 şirket, temsilci nezdinde denetimin sürdüğünü anlattı.
PARALARIN İZİ SÜRÜLÜYOR
Hakkında kırmızı bülten kararı çıkan Mehmet Aydın'la ilgili savcılıklara suç duyuruları artarken, Bakanlık bu konuda hazırladığı raporları MASAK'a iletti. MASAK da, soruşturma kapsamında kara para araştırması başlattı. Çiftlik Bank ve hakkında suç duyurusunda bulunulan 20 şirketin arkasındaki isimler ve kaçırılan paranın izi sürülüyor. MASAK toplamda 65 şirketi mali takibe aldı. Bu şirketlerin internet erişimleri engellendi.
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