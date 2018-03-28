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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
28.03.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

'Zinciri' kırmak için operasyon başlatıldı! 20 şirketin banka hesapları bloke edildi

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'Zinciri' kırmak için operasyon başlatıldı! 20 şirketin banka hesapları bloke edildi

Çiftlik Bank'a ilişkin kırmızı bülten kararının ardından hakkında suç duyurusunda bulunulan 20 şirketin banka hesapları bloke edildi, yurt dışı para transferleri ise mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 20 şirketin arkasındaki isimleri ve kaçırılan paranın izini sürüyor.

Hükümet, piyasadan bir milyar liraya yakın para toplayan Çiftlik Bank dolandırıcılığından sonra harekete geçti. Toplam 65 şirketten oluşan "zinciri" kırmak için operasyon başlatıldı. Çalışma kapsamında 20 şirketin banka hesapları bloke edildi, yurtdışı para transferleri mercek altına alındı.

MASAK İNCELİYOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) savcılık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı dosyaları incelemeye aldı, korsan şirketler hakkında kara para incelemesi başlattı.

BAKANLAR KURULU'NDA SUNUM YAPILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlar Kurulu'nda Çiftlik Bank'ın da aralarında yer aldığı 65 şirketin denetim sürecine ilişkin sunum yaptı. Bakanlar Kurulu'nda Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın mal varlığına ve sistemden elde edilen paralarına el konulduğu anımsatıldı.

35 ŞİRKET MERCEKTE

Sabah'ın haberine göre; Bakan Tüfenkci, yapılan incelemelerde 20 şirkette piramit satış sistemi tespit ettiklerini vurgulayarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Tüfenkci, 35 şirket, temsilci nezdinde denetimin sürdüğünü anlattı.

PARALARIN İZİ SÜRÜLÜYOR

Hakkında kırmızı bülten kararı çıkan Mehmet Aydın'la ilgili savcılıklara suç duyuruları artarken, Bakanlık bu konuda hazırladığı raporları MASAK'a iletti. MASAK da, soruşturma kapsamında kara para araştırması başlattı. Çiftlik Bank ve hakkında suç duyurusunda bulunulan 20 şirketin arkasındaki isimler ve kaçırılan paranın izi sürülüyor. MASAK toplamda 65 şirketi mali takibe aldı. Bu şirketlerin internet erişimleri engellendi.

 

 

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