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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
14.07.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Zeytinyağında hedef pazar ABD

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Zeytinyağında hedef pazar ABD

Dünyanın önde gelen zeytinyağı üreticileri arasında bulunan Türkiye, ABD pazarına açılmak için tanıtımlarına devam ediyor.

Türk zeytinyağı sektörü, ihracatında açık ara lider pazar konumunda olan ve yıllık 350 bin ton zeytinyağı ithal eden Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatını artırmak için ABD pazarındaki tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. 

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), Türk zeytin ve zeytinyağının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pazar payını artırmak için dünyanın en büyük gıda fuarları arasında yer alan ve bu yıl 66. kez düzenlenen New York Summer International Fancy Food Show (Summer 2019 Fancy Food Show) Fuarı’nda tadım etkinlikleri ile tanıtım çalışmalarını sürdürdü. Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) yaptığı fuarda Türkiye standında ziyaretçilere Şef Özlem Cranston tarafından hazırlanan Türk zeytin ve zeytinyağını içeren lezzetlerin tadımı ve tanıtımı yapıldı.

"ANA HEDEF PAZARLARININ BAŞINDA"

2018-19 sezonunun ilk 8 ayında ABD’ye zeytinyağı ihracatının 14 bin ton olarak gerçekleştiğini ve 37 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, dünyanın en büyük zeytinyağı ithalatçısı olan ABD'nin Türk zeytinyağı ihracatçıları için ana hedef pazarlarının başında geldiğini kaydetti.

SAĞLIK İKSİRİ TÜRK ZEYTİNYAĞI AMERİKALILARIN TERCİHİ

Kanser, obezite ve kalp damar hastalıklarının çok yoğun görüldüğü ABD’de, bu hastalıklarla mücadelede çok önemli yer tutan sağlık iksiri zeytinyağının önemi her geçen gün daha da iyi anlaşıldığını altını çizen EZZİB Başkanı Er, "ABD'de zeytinyağı tüketimi sürekli artıyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği olarak hedefimiz, hali hazırda zeytinyağında en büyük ihraç pazarımız olan ABD’ye Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatını artırmak ve sağlığın sembolü olduğundan hareketle pazarda yerimizi sağlamlaştırmaktır. Yılda 350 bin tondan fazla zeytinyağı ithal eden ABD, ithalatının büyük bölümünü İtalya ve İspanya’dan gerçekleştiriyor. Yeni konan vergilere rağmen ihracatımızın artarak devam etmesi ve pazar payımızın büyümesi için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

YENİ DÜNYAYA SOFRALIK ZEYTİN İHRACATIMIZ YÜZDE 34 ARTTI

Türk zeytinyağı sektörünün ihracatında ABD'nin en büyük pazar olması yanında, sofralık zeytin ihracatında da her geçen gün ihracatımızın arttığı bir pazar olduğunu anlatan Er sözlerini şöyle tamamladı: 

"Özellikle önümüzdeki yıllarda sofralık zeytin ihracatımızın daha hızlı adımlarla artacağı düşüncesindeyim. 2018/19 sezonunun 9 aylık döneminde ABD'ye sofralık zeytin ihracatımız miktar bazında 3 bin 900 tondan, 5 bin 207 tona; değer bazında ise 7.5 milyon dolardan 9 milyon dolara yükseldi. Bu artış trendinin sürekli olması için çalışmalarımız kesintisiz sürecek."

İLGİ ODAĞI OLDU

Fuarda, zeytin ve zeytinyağı tadımı yapılan Türkiye standı, ABD dışında Kanada, Brezilya, İngiltere, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Suudi Arabistan gibi pek çok ülkeden ziyaretçinin ilgi odağı oldu. Türkiye Tanıtım Grubu ise takipçi sayısı fazla olan tanınmış ABD’li sosyal medya fenomenleri “Influencer”lar ile iş birliği yaparak Türk gıdalarının geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. New York’ta yaşayan başarılı üç sosyal medya içerik üreticisi, @eatingnyc, @nyc ve @noleftovers, Turkish Tastes teması altında Türkiye’den katılan markalar ile Türk ürünlerini keşfettikleri bir yolculuğa çıktı.

TANITIM FAALİYETLERİ

Etkinlik kapsamında fuara katılıp organik zeytinyağı, bulgur, kuru meyve, kabuklu yemiş ve çikolata gibi ürünleri birinci elden deneyen Influencer’lar, New York’ta bulunan iki ayrı Türk restoranında ağırlanarak Türk mutfağı hakkındaki fikirlerini de takipçi kitleleriyle paylaştı. Toplamda üç gün süren kampanya, hem Amerika pazarında Türk ürünlerine karşı olan ilginin artırılmasına hem de dijital kanaat önderleri sayesinde Türk ürünlerine dair olan algının pekiştirilmesine oldukça güçlü bir katkı sağladı. Ayrıca Temmuz ayı içesinde Türkiye Tanıtım Grubu koordinatörlüğünde, Turkey Discover the Potential-Potansiyelini Keşfet logolu ikram aracıyla New York sokaklarında Türk gıda ürünlerinin tadımının yaptırılacağı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

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