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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Burak COŞAN
02.10.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Zamlı ekmeğe yaptırım yok

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Zamlı ekmeğe yaptırım yok

Ekmek fiyatları konusunda ardı ardına yaşanan gelişmeler vatandaşın kafasını karıştırıyor. Önceki gün Ankara’da ekmeğe yüzde 25 zam yapıldığı, Ankara Fırıncılar Odası tarafından açıklanmış, arkasından önce Ankara Valiliği sonra Ticaret Bakanlığı devreye girerek zammı durdurmuştu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Ekmeğin 1 TL’nin üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir. Bu itibarla, bakanlığımız görüşü alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifeleri hükümsüz olup, belirlenen tarifenin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınacağı hususu kamuoyuna duyurulur” denildi.

Bakanlığın açıkladığı yaptırım kararına rağmen İstanbul’un bazı noktalarında yaklaşık 2 aydır zamlı fiyatlardan ekmek satışı gerçekleştiriliyor. Biz de sadece Şişli’nin çeşitli bölgelerinde yer alan 3 fırını ziyaret ettik. Gittiğimiz 3 fırında da fiyat listeleri açık bir şekilde yazılıydı. 250 gramlık ekmeğin fiyatı söz konusu listelerde 1.5 TL idi. Fırıncılar zam yapmasalar ekmek üretemeyecek duruma gelebileceklerini, maliyetlerinin çok yükseldiğini söyledi. Özellikle un fiyatlarının kendilerini çok zorladığını ifade eden bir fırıncı, “65-70 TL olan 50 kilogramlık bir çuval unun fiyatı 110 TL’yi geçti. İşçilik maliyetimiz yükseldi. Mayaya, yumurtaya, elektriğe, doğalgaza zam geldi. Biz fırsatçılık yapmıyoruz. Sadece artan maliyetlerimizi fiyatlara yansıtıyoruz” dedi.

Başka bir fırıncı ise yaklaşık 2 aydır zamlı fiyatla satış yaptıklarını, fiyatlarla ilgili herhangi bir denetim ya da kontrol olmadığını belirtti. Kontrol olsa bile fiyatları düşürmelerinin mümkün olmadığına vurgu yapan fırıncı, “Bu şartlar altında bizden fiyat düşürmemezi isteyemezler. Fiyat düşürmemiz için önce un fiyatlarının eski seviyesine gelmesi gerekiyor. Artış yaşanan diğer maliyetleri saymıyorum bile. Un fiyatı düşerse biz geri kalan kısmını çözmeye çalışırız” ifadelerini kullandı.

DENETİME GELDİLER

Şişli’de 250 gramlık ekmeği 1.5 TL’den satan diğer bir fırıncı, “Önceki gün Tarım İl Müdürlüğü’nden yetkililer geldi. Denetim yaptılar. Ekmek fişi kesmemezi istediler. 1.5 TL’lik fiyat üzerinden fiş kesip kendilerine verdim. Sanırım birçok fırında denetime başlıyorlarmış. Ancak fırıncılarla bir araya geldiğimizde zam yapanlar geri adım atamayacaklarını söylüyor. Tarım İl Müdürlüğü’nde gelecek sonucu bekliyoruz. Ceza kesip kesmedikleri netleşmedi” dedi.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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