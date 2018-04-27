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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
27.04.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Zahmeti az getirisi yüksek! İlk defa yetiştirildi, gelir kapısı oldu

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Zahmeti az getirisi yüksek! İlk defa yetiştirildi, gelir kapısı oldu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde farklı tarım ürünlerine yönelen çiftçilerin yeni gözdesi 'astronot' bitkisi olarak da bilenen ve protein değeri yüksek olan kinoa bitkisi oldu. Saruhanlı’da ilk defa 18 dönümlük araziye ekilen kinoa bitkisinin ekonomik değeriyle çiftçinin yüzünü güldürmesi bekleniyor.

Çiftçiler yükselen maliyetler ve düşen gelirler sonrası ürettikleri ürünleri bırakıp daha az masraf isteyen ve ekonomik getirisi yüksek olan ürünlere yönelmeye devam ediyor. Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İbrahim Çıvgın oğlunun önerisiyle bölgede ilk defa kinoa bitkisini yetiştirmeye başladı. Her sene buğday ektiği araziye bu sene ilk defa yabancısı oldukları kinoa bitkisini ektiklerini belirten Çıvgın, bu bitkinin diğer mahsuller gibi çok fazla uğraş isteyen bir ürün olmadığını söyledi.

Bir zamanlar buğday ekilen tarlada ilk defa kinoa bitkisi yetiştirmeye başlayan Saruhanlılı çiftçi Çıvgın, güzel sonuç alması durumunda bundan sonra kinoa yetiştirmeye devam edeceğini ifade etti.

Zahmeti az getirisi yüksek İlk defa yetiştirildi, gelir kapısı oldu



OĞLU İNTERNETTEN BULDU

Saruhanlı’nın Halitpaşa Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve bu sene bölgede ilk defa kinoa eken Çıvgın, "Bu kinoa bitkisini oğlum internetten öğrenmiş. Bana bunu önerdi ekmemiz için. Bu araziye sürekli buğday ekerdik önceden. Buğday verimi düşük olduğu için oğlum da kinoayı önerince bir de bunu deneyelim dedim ve ektim. Bu sene bunu ilk defa ektik. Mahsul hakkında bilgimiz olmamasına rağmen bayağı güzel oldu. Neredeyse bir insan boyuna yaklaştı ve verimi çok güzel görünüyor. Mahsulün kaldırılması Haziran ayında olacak. Eğer güzel bir sonuç alırsak ekmeye devam edeceğiz" dedi.

Zahmeti az getirisi yüksek İlk defa yetiştirildi, gelir kapısı oldu

"ÇOK FAZLA UĞRAŞ İSTEYEN BİR ÜRÜN DEĞİL”

Toplamda 18 dönüm kinoa ektiğini belirten Çıvgın, "Bu mahsul sulanmadan da oluyor ama sulanırsa verim daha da artacak. Diğer çiftçilere tavsiye edebilmek için mahsulü kaldırıp sonucu görmemiz gerekiyor. Eğer mahsulün getirisi güzel olursa herkese tavsiye edebilirim. Bu bölgede benden başka kinoa eken yok. İlk ben ektim. Ekerken buğday mibzeri ile ektik. Kinoanın tohumu çok ince olduğu için gübre ile karıştırarak mibzere döktük ve o şekilde ektik. Çok fazla uğraş isteyen bir ürün değil ve fazla masraf da gerektirmiyor" diye konuştu.

PAZAR SIKINTISI YAŞAMAYACAKLAR

Taban fiyatının 5 lira olacağını ve pazar sıkıntısı yaşamayacaklarını ifade eden Çıvgın, "İstanbul’da Kinoa Yetiştiricileri Derneği varmış, biz tohumunu oradan temin ettik. Onlar mahsul hasat edildiğinde tarladan alacaklarını ve hemen ödemesini yapacaklarını söylediler. Taban fiyatı 5 lira tavan fiyatının ise 8 lira olduğunu söylediler. 18 dönüm arazi için 3 bin liralık tohum satın almıştık" şeklinde konuştu.

Zahmeti az getirisi yüksek İlk defa yetiştirildi, gelir kapısı oldu

“DÜŞÜK MALİYETLİ OLDUĞU İÇİN ÇİFTÇİLERİMİZDEN TALEP GÖREBİLİR”

Kinoa tarlasında incelemelerde bulunan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise önümüzdeki yıllarda kinoanın çiftçilerden yüksek talep görebileceğini belirtti. Okur, "Burada üreticimiz tarafından bir ilk gerçekleştirilmiş. Kinoa adında bir ürün yetiştirmekte. Tabi çiftçimiz arayış içinde. Bu arayış içinde kinoa bitkisinin de oluşması bizleri umutlandırdı. Çünkü girdi maliyetleri yüksek olduğu için çiftçimiz çeşitli ürünlere yönelmeye çalışıyor. Bildiğimiz kadarıyla bu kinoa bitkisi fazla maliyet gerektirmeyen bir ürün olduğundan dolayı çiftçimiz buna yönelmiş. Çiftçimize tebrik ediyorum. Böyle farklı ürün bularak ekmesi ve üretmesi çiftçilerimiz adına sevindirici bir durum. İnşallah ilçemizde bu daha da ilerler. Çünkü bunun maliyeti çok düşük olduğu için çiftçilerimizden talep görebilir. Bildiğimiz kadarıyla bu ürün Çin’e büyük oranda ihraç ediliyor. Bu da bizi sevindiriyor. Tabi ülkemiz açısından fazladan bir girdi sağlıyor. İnşallah başarılı olurlar. Bölgemiz ve ülkemiz içinde hayırlısı olur inşallah" dedi.

 

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