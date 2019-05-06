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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.05.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Yüzde 87'den fazla artış var... Nordik ülkeler akın edecek

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Yüzde 87'den fazla artış var... Nordik ülkeler akın edecek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "2018'in ilk dört ayı ile bu yılın ilk dört ayını karşılaştırdığımızda İsveç'ten Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 42'lik, Norveç'ten yüzde 87'lik, Danimarka'dan yüzde 18'lik ve Finlandiya'dan da yüzde 14'lük bir artışımız var" açıklamasında bulundu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu yılın ilk dört aylık rakamlarına göre İsveç'ten Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 42'lik, Norveç'ten yüzde 87'lik, Danimarka'dan yüzde 18'lik ve Finlandiya'dan yüzde 14'lik bir artış yaşandığını bildirdi.

Fahri konsoloslarla yapılacak toplantı için Antalya'ya gelen Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren ile Finlandiya Maslahatgüzarı Pekka Voutilainen Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Karaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, 4 ülkenin elçilerini Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Nordik ülkeleri için turizm açısından Antalya ve Alanya'nın önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"2016 krizinden önce Antalya'ya Nordik ülkelerinden yaklaşık bir milyon turist geliyordu. Kriz sonrasında bu rakam 300 binlere kadar düşmüştü. 2018'in ilk dört ayı ile bu yılın ilk dört ayını karşılaştırdığımızda İsveç'ten Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 42'lik, Norveç'ten yüzde 87'lik, Danimarka'dan yüzde 18'lik ve Finlandiya'dan da yüzde 14'lük bir artışımız var. Rakamların 2016 yılı öncesine hızlı bir şekilde ulaşmasını arzu ediyoruz."

Turizm sektöründe Nordik ülkelerinden seyahatlerin yükselişte olduğunu ifade eden Karaloğlu, bu durumun Türkiye ve Antalya için de önemli olduğunu bildirdi.

Antalya'da sadece kıyı turizminin ön planda olmadığını, kentin muhteşem bir doğaya da sahip olduğunu belirten Karaloğlu, şelaleleri, kanyonları da öne çıkaran bir politika izlemeye başladıklarını kaydetti.

ANTALYA YILDA 6,5 MİLYON TON YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRETİYOR

Vali Karaloğlu, Antalya'da turizm sektörünün yanı sıra tarımın da önemli olduğuna işaret etti. Ülkeler arasındaki ticaret hacimlerinde yaş sebze ve meyvenin önemli bir ihracat kalemini oluşturduğunu dile getiren Karaloğlu, "Antalya yılda 6,5 milyon ton yaş sebze ve meyve üretir. Bunun büyük çoğunluğunu da ihraç eder. Hedef pazarlarımızdan bir tanesi de Nordik ülkeleri." diye konuştu.

Antalya'da tropikal meyveler konusunda da çok önemli gelişmelerin olduğunu ifade eden Karaloğlu, özellikle Alanya'da neredeyse bütün tropikal meyvelerin üretildiğini söyledi.

Bu arada Danimarka Büyükelçisi Olling, tarım konusunda iş birliğine hazır olduklarını bildirdi. Kendisinin de Antalya'nın meyvelerini çok beğendiğini dile getiren Olling, "Özellikle alıyorum ve çok hoşuma gidiyor." dedi.

İsveç Büyükelçisi Hellgren da turizmde sürdürülebilirlik ve çevrenin önemli olduğunu belirtti. Büyükelçiler, Karaloğlu başta olmak üzere tüm Müslümanların ramazan ayını kutladı.

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