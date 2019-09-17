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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.09.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Yüzde 80'e ulaştı! Dev projede sona yaklaşıldı

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Yüzde 80'e ulaştı! Dev projede sona yaklaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir'in Ödemiş ilçesinin hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı'nda önemli bir eşik daha aşıldı. Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 seviyesine ulaştı" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinin hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı'nda önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirterek, "Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Yüzde 80e ulaştı Dev projede sona yaklaşıldı
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Rahmanlar Barajı'nda 3 milyon 250 bin metreküplük dolgu yapıldığını bildirdi. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövde kaplamasına 2020'de başlanacağı aktaran Pakdemirli, aynı yıl barajda su tutmayı hedeflediklerinin altını çizdi.
Yüzde 80e ulaştı Dev projede sona yaklaşıldı
Pakdemirli, Rahmanlar Barajı'nın hem İzmir'in Ödemiş ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağına hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edeceğine dikkati çekerek, "Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 seviyesine ulaştı." bilgisini paylaştı.
Yüzde 80e ulaştı Dev projede sona yaklaşıldı
"ÜRETİCİNİN KAZANCI ARTACAK"

Barajın tamamlanmasıyla Ödemiş'e her yıl yaklaşık 9 milyon 360 bin metreküp içme suyu sağlanacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

Yüzde 80e ulaştı Dev projede sona yaklaşıldı
"Bu barajla ayrıca Küçük Menderes Ovası'nda 14 bin 340 dekar verimli tarım arazisine su temin edeceğiz. Tarım arazilerinin modern sulama sistemleriyle suyla buluşmasıyla Ödemişli çiftçilerin kazançlarında önemli artışlar olacak. Bölgede ürün çeşitliliğinin ve verimin artmasıyla sulama maliyetleri de düşecek. Bu sayede bölge üreticisi her yıl ortalama 13 milyon 495 bin lira daha fazla kazanç elde edecek." 

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