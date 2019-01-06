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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
GAZİANTEP, (DHA)
06.01.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Yüzde 68,4ü Gaziantep'ten

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Yüzde 68,4ü Gaziantep'ten

TÜRKİYE’nin halı ihracatı, 2018’de bir önceki yıla oranla yüzde 4,7’lik artışla 2 milyar 266 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "Türkiye çapındaki halı ihracatının yüzde 68,4’ü Gaziantep’ten yapılmıştır" dedi.

2018 yılı ihracat rakamları açıklandı. Bu rakamlara göre Türkiye’nin önemli ihracat kalemlerinden olan halı ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 4,7 oranında artış gösterdi. 2 milyar 266 milyon dolar olarak geçekleşen ihracatın yüzde 65,5’lik payı yani 1,5 milyar dolarlık kısmı Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birlikleri tarafından yapıldı. İl bazında ise Gaziantep yüzde 68,4’lük pay ile 1 milyar 550 milyon dolar tutarında halı ihracatı gerçekleştirdi.

TİM Yönetim Kurulu üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2018 yılının birçok olumsuzluğa rağmen iyi geçtiğini, 2019 yılında bu rakamların daha da fazla artacağına inandıklarını ifade ederek 2019 yılı hedeflerini 2,5 milyar dolar olarak açıkladı. Yenilikçi ürünlerle 2019 yılında yeni pazarlara yöneleceklerini ifade eden Başkan Kaplan, "Halı sektörü ülkemiz için büyük önem taşıyor. 2018 yılında ülkemize yönelik sürdürülen ekonomik saldırılar karşısında sektör olarak hazırlıklı değildik ama tecrübemiz ve sahip olduğumuz esneklikler sayesinde bu krizi de başarıyla atlattık. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,7lik artışla 2 milyar 266 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2019 yılındaki en önemli hedefimiz, ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerde varlığımızı muhafaza etmek ve geliştirmek, yeni hedef pazarlarda ise daha çok firma ile faaliyet göstererek ülke olarak o pazardaki payımızı artırmaktır. Mevcut pazarları korumak ve yeni pazarlarda etkimizi arttırmak için 2019 yılında birçok ülkeye yönelik koordineli faaliyetler düzenleyeceğiz" dedi.

GAZİANTEP 1’İNCİ, İSTANBUL 2’NCİ SIRADA

2018 yılında gerçekleştirilen 2 milyar 266 milyon dolarlık ihracatın 1,5 milyar dolarlık kısmının Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından yapıldığını ifade eden Başkan Kaplan, Türkiye geneli halı ihracatının yüzde 66,5lik payı yani 1,5 milyar dolarlık kısmı Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilmektedir. İkinci sırada ise yüzde 25lik pay ve 566 milyon dolarlık ihracatı ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri bulunmaktadır. İl bazında gerçekleştirilen halı ihracatında ise Gaziantep açık ara önde. Toplam halı ihracatının yüzde 68,4üne karşılık gelen 1 milyar 550 milyon dolarlık kısmı, tek başına Gaziantep tarafından gerçekleştirildi. İstanbul ise yüzde 22,1lik pay ve 500 milyon dolarlık ihracat ile 2’inci sırada yer aldı" diye konuştu.

’HALI İHRACATINDA EN ÖNEMLİ ÜLKE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’

En çok ihracat yapılan bölgenin Ortadoğu ülkeleri olduğunu ifade eden Selahattin Kaplan, "720 milyon dolar ile Ortadoğu ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Bunu 604 milyon dolar ile Amerika ülkelerinin takip ediyor. Üçüncü sırada bulunan Avrupa ülkelerine yönelik ihracat ise 443 milyon dolar gerçekleşti. Ülke bazından baktığımız zaman ise Türkiyeden 173 ülkeye halı ihracatı gerçekleştiriliyor. Bunun yüzde 24,8lik kısmı 563 milyon dolarlık değer ile Amerika Birleşik Devletlerine yapılıyor. Yani en çok Amerika’ya halı satıyoruz. Bu, Türk Halı Sektörü açısından uzak ve zor bir pazar bulunmadığını, doğru strateji ve faaliyetlerle mal satılamayacak ülkenin bulunmadığını gösterir" diye konuştu.

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