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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.05.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Yüzde 100 doldu... 150 ülkeden gelen var!

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Yüzde 100 doldu... 150 ülkeden gelen var!

TÜRKİYE’nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Kapadokya’da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi sıcak hava balonlarında rezervasyonlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi 9 günlük tatilde Kapadokya’yı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, tatil gelmeden önce sıcak hava balonları için şimdiden rezervasyon yaptırdı. Rezervasyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

Yüzde 100 doldu... 150 ülkeden gelen var
Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde sıcak balon işletmeciliği yapan Levent Kızıldoğan, bölgede 150 sıcak hava balonunun bulunduğunu belirtti. Kızıldoğan, bayram tatili için rezervasyonların tamamen dolduğunu söyleyerek, "Dünyanın her yerinden gelen turistlere burada hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerin başında balon turizmi geliyor. Dünyada bilindiği üzere balon turizmi çok aktif yapılıyor. Bu şekilde olmasının başlıca nedeni, dünyada böyle güzel başka coğrafya yok. Burada hava şartları müsait olduğu sürece günlük 150 sıcak balon uçuşu gerçekleşiyor. Dünyanın her yerinden buraya talep var. Yaklaşık 150 ülkeden buraya gelen turist var" dedi.
Yüzde 100 doldu... 150 ülkeden gelen var
Türkiye’de 12 bin turizm acentesinin olduğunu kaydeden Kızıldoğan, bu acenteler paketlerine balon turlarını koyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
Yüzde 100 doldu... 150 ülkeden gelen var
"Bunu özellikle kültür turizmi yapan acenteler yapıyor. Bu da Kapadokya’ya ciddi oranda katkı sağlıyor. Burada halkın geneli balon firmalarında çalışıyor. Bu işten yaklaşık 5-6 bin kişi ekmek yiyor. Sabahları ilk önce 100 balon havalanıyor. Yaklaşık yarım saat sonra da bunlara 50 balon daha eklenerek uçuşlar gerçekleşmiş oluyor. Kapadokya büyük bir bölge olduğu için aynı anda birden fazla balonun uçuşu sağlanıyor."
Yüzde 100 doldu... 150 ülkeden gelen var
’ÇOK YOĞUNLUK GÖRÜNÜYOR’

Ramazan Bayramı’nın yaklaştığını ifade eden Kızıldoğan, "Bayram haftasında çok yoğunluk görünüyor. Aynı şekilde otellerin doluluk oranları da gayet yüksek. Eğer ki havalar güzel olursa, bayramda balonlar 3-4 gün çok yoğun bir şekilde uçacak. Otellerde yüzde 80 oranında doluluk var. Bayramda sıcak hava balonu rezervasyonunda ise yüzde 100 doluluk oranı mevcut" diye konuştu.

Yüzde 100 doldu... 150 ülkeden gelen var
Sıcak hava balonuna binmek isteyen turistler 150 ile 170 Euro arasında değişen ücretler ödüyor.

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