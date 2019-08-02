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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak Coşan
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yurtdışında az harcadık

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Yurtdışında az harcadık

Türkiye’ye turizmi son dönemlerde ülkeye gelen turist sayısında rekorlar kırıyor.

İlk 6 ayda Türkiye’ye gelen turist sayısı 21 milyonu aşarken, Türkiye’den yurtdışına çıkan kişi sayısında da yükseliş yaşanıyor. Ocak-haziran dönemini kapsayan İlk 6 ayda Türkiye’den yurtdışına çıkış yapan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 4.1 milyondan 4.4 milyona yükseldi. Ancak nisan-mayıs-haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte Türk vatandaşlarının yurtdışında yaptığı ortalama turizm harcamalarında düşüş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarının yaptığı harcama geçen yılın ilk 6 ayında 2.7 milyar dolarken, bu yıl aynı dönemde yapılan harcama 2.1 milyar dolara geriledi. Kişi sayısında artış olsa da bu harcamalara yansımamış oldu. Diğer bir dikkat çekici veri ise yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarının ortalama harcamasında görüldü. 2019’un ikinci çeyreğinde yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarının yaptığı ortalama harcama 435 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 752 dolar seviyelerindeydi.

Yurtdışında az harcadık

UYGUN SEÇENEKLERE YÖNELDİLER

TÜİK’in açıkladığı istatistikleri değerlendiren Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Hürriyet’e şunları söyledi: “Son yıllarda döviz kurlarında yaşanan yükseliş sebebiyle Türk vatandaşlarının yurtdışında yaptığı harcamalarda bir miktar düşüş yaşandı. Biz de yaşanan durumu dikkate alarak turlarımızda bazı değişikler yaparak vatandaşın yurtdışı turlarına olan ilgisinin devam etmesini sağladık. Örneğin geçen 5 yıldızlı bir gemiyle Baltık turunu 1000 dolara satıyorduk. Şimdi ise daha ucuz bir alternatif yarattık. 4 yıldızlı bir gemi ile de Baltık turu yapmaya başladık. Bunu da döviz ile değil TL ile satmaya başladık. 2 bin 500 TL’den satışa sunduk. İtalya turu için de benzer bir yol seçtik. Geçen yıl İtalya tur paketimizin satış fiyatı ortalama 400 Euro’ydu. Bu yıl TL ile satışa çıktığımız bir İtalya paketi oluşturduk. Dört yıldızlı otel yerine 3 yıldızlı otelleri pakete dahil ettik. Biraz da şehir merkezine uzak oldukları için fiyatları düşürdük. Çünkü müşteri de uygun fiyatlı tatil paketleri istiyordu. Maddi olarak alım gücü iyi olanlar dahi uygun fiyatlı tatil seçeneklerine yöneldiler. Yurtdışına çıkanlar da daha az harcıyor. Bu da istatistiklere net bir şekilde yansıyor.”

Yurtdışında az harcadık
Yurtdışında az harcadık


TÜKETİCİ YAKINLARI TERCİH ETTİ

YURTDIŞINA çıkan kişi sayısında düşüş beklerken, yükseliş yaşandığına dikkat çeken yurtdışı tur operatörü toptancısı Travelzone’un Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk, “Döviz kurlarındaki yükselişten dolayı hem ciro hem de kişi sayısında düşüş bekliyorduk. Ancak döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle yurtiçindeki otellerde de fiyatlar yükseldi. Bu da yurtdışına tur düzenleyen operatörlerin işine yaradı. Kişi sayısı bu yüzden arttı. Ancak tur operatörleri geçmiş yıllara göre daha ekonomik turlar düzenledi. Bu da cironun ve harcamaların düşmesine neden oldu. Tüketici daha az harcamak adına da yakın coğrafyaları tercih etti. Balkanlar, Yunanistan ve İtalya’ya ilgi arttı. Son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan düşüş ile birlikte üçüncü çeyrekte yurtdışına turlarında hem kişi hem de ciro bazında bir artış yaşanmasını bekliyoruz” dedi.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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