Yurt dışında eğitim aldı... Kravattan sıkıldı, kendi işini kurdu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
15.01.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Yurt dışında eğitim aldı... Kravattan sıkıldı, kendi işini kurdu

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Yurt dışında eğitim aldı... Kravattan sıkıldı, kendi işini kurdu

Yurt dışında eğitim görüp inşaat mühendisi olan Sivaslı girişimci, uzun yıllar uluslar arası şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra, kravattan sıkıldığı için dede topraklarına dönerek keçi yetiştirmeye başladı.

Sivas’ın İmranlı İlçesine bağlı Çukuryurt Köyü’nde doğan Yılmaz Aslan, önce İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim gördü ardından Almanya Bielefeld Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yaklaşık 8 yıl uluslar arası bir şirketin yurt dışında yöneticiliğini yaptı. Takım elbiseli ve kravatlı insanlardan bıkarak dede toprakları olan İmranlı’ya dönme kararı aldı. Aslan şimdi kurduğu keçi çiftliği ile geçmişte dedesinin kuzu yaydığı meralarda modern hayvancılık yapıyor.

 

Yurt dışında eğitim aldı... Kravattan sıkıldı, kendi işini kurdu

DEVLET DESTEĞİ İLE KURDU

Aslan, hazırladığı keçi çiftliği projesiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurdu. Projesi kabul edilen Aslan’a yüzde 75 destekli AB katkısı ve yüzde 25 Türkiye Cumhuriyeti katkılı destek sağlandı. Aldığı destek ile dedesinden kalan 25 bin metrekarelik alanda çiftlik kuran Aslan, Ankara’dan getirdiği damızlıklarla Saanen keçisi yetiştirmeye başladı. Bir yılda 250 hayvanlık sürü oluşturan Aslan, keçilerden sağdığı süt ile elde ettiği organik peyniri tesisin önünde bulunan satış noktasında müşterilerine sunmayı hedefliyor.

Yurt dışında eğitim aldı... Kravattan sıkıldı, kendi işini kurdu

KRAVATLI İNSANLARDAN BIKINCA

Kurduğu aile şirketiyle yıllar sonra yeniden özüne döndüğünü söyleyen Aslan, dedesinin kuzularını yaydığı meralarda kendi kuzularını güttüğünü belirtip, “Kravatlı insanlardan bıktığım için doğaya dönmek istedim. Eşim ve kızımla yaptığım İsviçre ziyaretimde dağlarda gördüğüm Saanen keçilerinden sonra bu konu üzerine uzun araştırmalar yaptım. Dedemin topraklarında onun kuzularını yaydığı meralarda ben de kendi kuzularımı yaymak için tesisi özellikle buraya açmak istedim. İlk beş yıl içerinde bu bölgeyi Saanen keçisi üretim bölgesi yapmak istiyorum” dedi.

KEÇİLERE ANNELİK YAPIYOR

Keçilerin doğduktan sonra iki gün annelerinin yanında kaldıklarını belirten Aslan; “Bunlar şuan 3 aylık. 2 gün annelerinin yanında kalıp ağız sütünü aldıktan sonra tüm bakımlarını biz üstleniyoruz. Artık onların anneleri biz oluyoruz” dedi.

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